Conchita Ruiz: "Las personas mayores son la pieza indispensable para unir generaciones"

San Javier se convirtió este 1 de octubre, coincidiendo con el Día Internacional de las Personas Mayores, en el epicentro del reconocimiento a una generación que ha sostenido durante décadas la vida social, cultural y económica de la Región de Murcia. El Teatro de Invierno acogió la gala de entrega de los Premios Mayores 2025, un acto en el que la emoción, el recuerdo y la reivindicación de la sabiduría acumulada de los mayores se entrelazaron.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, puso de relieve durante su intervención la importancia que tiene este colectivo para la Región: «Las personas mayores son el núcleo donde nacen los valores de una familia, el mejor apoyo para la conciliación y la pieza indispensable para unir generaciones». En su discurso, subrayó el compromiso del Ejecutivo regional con un modelo de atención que no solo garantice cuidados, sino que fomente la autonomía y la participación activa de quienes siguen aportando al presente de la Región.

Reconocimientos

El galardón más destacado de la jornada fue para Francisca Moya del Baño, primera mujer catedrática de la Universidad de Murcia, distinguida como Persona Mayor del Año. Su trayectoria profesional, marcada por el compromiso con la docencia y «la igualdad entre hombres y mujeres», se une a su labor actual como voluntaria en entidades sociales como Proyecto Hombre y Cruz Roja. Uno de los momentos más emotivos de la gala llegó cuando su hijo, Juan Gallego, la sorprendió interpretando en directo Mattinata, de Ruggero Leoncavallo.

El hijo de Francisca Moya del Baño (Juan Gallego) sorprendió a su madre en el escenario interpretando la obra Mattinata. / L. O.

La gala también reconoció la dedicación de Soledad Martínez Lucas, quien recibió una mención de honor por más de tres décadas de entrega en la mejora de la calidad de vida de las personas con alzhéimer en Lorca. Su ejemplo, como destacó la consejera, «ha sido capaz de movilizar a toda una ciudad en torno a una causa común».

En el ámbito colectivo, se premiaron dos iniciativas de gran calado social. Por un lado, el taller de animación a la lectura y escritura del centro social de mayores de Molina de Segura, un proyecto que ha permitido a 45 personas crear sus propias composiciones literarias y transmitir las tradiciones locales. Por otro, el taller intergeneracional ‘Historias que conectan’, impulsado por el Ayuntamiento de Murcia, que acerca a jóvenes y mayores a través de las nuevas tecnologías, convirtiendo la enseñanza digital en un espacio de intercambio de valores y experiencias.

Más de 400 mayores llegados desde diferentes municipios de la Región participaron en la celebración. La Rondalla y Coral de Personas Mayores Murcia II abrió y cerró el acto con dos interpretaciones muy simbólicas: A mi manera y el Himno a Murcia, este último tarareado por los mayores asistentes desde las butacas.

Compromiso institucional

En su intervención, la consejera repasó las políticas que el Gobierno regional impulsa a través del Instituto Murciano de Acción Social (IMAS), desde los servicios de teleasistencia y ayuda a domicilio que benefician a 14.000 personas, hasta la red de centros de día y residencias que atienden a cerca de 10.000 mayores en situación de dependencia.

Mención especial tuvo el programa ‘Cercanos’, diseñado para llevar servicios asistenciales hasta las zonas rurales o más alejadas de los núcleos urbanos, con actividades que van desde la podología y la rehabilitación a talleres de memoria, bailes terapéuticos y gerontogimnasia.

La consejera insistió en que el objetivo es claro: «Que la persona mayor pueda estar en casa, pero con la tranquilidad de sentirse atendida y protegida en todo momento». Y añadió que el Ejecutivo trabaja en un modelo de atención individualizado, centrado en las necesidades específicas de cada persona, con especial énfasis en quienes viven solas.

La Región de Murcia cuenta ya con una amplia red de centros sociales para mayores, que organizan más de 33.000 horas de actividades anuales. Espacios que, como se comprobó en la gala, no solo ofrecen entretenimiento, sino también oportunidades de aprendizaje, socialización y cuidado de la salud.

«Hoy celebramos lo que ustedes representan: vitalidad, sabiduría y legado», expresó Ruiz, quien agradeció de manera expresa la contribución de las generaciones mayores a la construcción de la identidad regional.