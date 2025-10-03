Cinco veterinarios que garantizan la seguridad alimentaria de la cadena de producción porcina en la Región

El Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia ha lanzado una nueva campaña de sensibilización bajo el lema “Come tranquilo, nosotros te cuidamos”, que busca acercar a la ciudadanía la labor, muchas veces invisible, de los veterinarios en la seguridad alimentaria.

La iniciativa da continuidad a la campaña que el Colegio presentó el pasado año y que despertó un notable interés social al poner de manifiesto que, antes de que un alimento llegue a la mesa, existen profesionales que velan por su inocuidad y calidad. En esta segunda edición, el foco se centra en la cadena de producción porcina, una de las más relevantes en la Región de Murcia, y en la que se refleja con claridad el papel determinante que juegan los veterinarios.

Del grano al plato

La mayoría de los consumidores suele pensar en la seguridad alimentaria cuando el producto ya está en el supermercado. Sin embargo, el recorrido comienza mucho antes. En el caso del porcino, todo arranca con la llegada del grano al puerto, una de las materias primas con las que se alimentará a los animales. Allí ya interviene un veterinario, responsable de comprobar que el producto cumple con los requisitos exigidos y está libre de contaminantes que puedan afectar a la salud animal y, en consecuencia, a la humana.

Después, en las granjas, son varios los veterinarios que supervisan el bienestar de los animales, vigilan su alimentación, controla posibles enfermedades y garantiza que se cumpla la normativa en materia de sanidad, que son propios de las explotaciones o integradoras. Otro punto es fundamental el papel de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS), que agrupan a ganaderos bajo la dirección técnica de veterinarios para asegurar programas de prevención, vacunación y control sanitario. Su trabajo conjunto permite reducir riesgos, mejorar el estado sanitario de las explotaciones y reforzar la confianza de los consumidores.

En la siguiente etapa, el matadero, la presencia veterinaria es imprescindible. Los inspectores realizan controles exhaustivos para verificar que la carne que se va a producir cumple con todos los estándares de seguridad.

Además, dentro de las propias empresas alimentarias, los veterinarios velan por la calidad de lo que se elabora. Su labor es garantizar que cada proceso, desde la recepción de materias primas hasta el envasado final, cumpla las máximas exigencias de seguridad y calidad alimentaria. Este trabajo, aunque poco visible para la ciudadanía, resulta esencial para que los productos que llegan al consumidor mantengan la confianza que caracteriza al sector alimentario de la Región.

Cinco profesionales, una misma misión

La campaña del Colegio de Veterinarios pone rostro a esta cadena de confianza a través de cinco profesionales que representan cada eslabón:

Ana Isabel Flores Torrecillas , del Cuerpo Nacional Veterinario, en el Puesto de Control Fronterizo de Cartagena.

, del Cuerpo Nacional Veterinario, en el Puesto de Control Fronterizo de Cartagena. Conchi López García , directora técnico-sanitaria de la ADS de Porcino del Guadalentín.

, directora técnico-sanitaria de la ADS de Porcino del Guadalentín. Isabel Segura González , veterinaria de cebo en JISAP.

, veterinaria de cebo en JISAP. Julia Cristina Sánchez del Álamo , inspectora de Seguridad Alimentaria y Zoonosis del Área de Salud Pública de Cartagena.

, inspectora de Seguridad Alimentaria y Zoonosis del Área de Salud Pública de Cartagena. Pedro Francisco Olivares Sánchez, responsable veterinario de ElPozo y de Seguridad Alimentaria del Grupo Fuertes.

Su trabajo diario confirma que al menos cinco veterinarios han cuidado de cada alimento que consumimos, aportando tranquilidad y confianza a la sociedad.

Un mensaje claro a la ciudadanía

La presidenta del Colegio, Teresa López, recuerda que la campaña busca visibilizar una labor esencial pero poco conocida: «Queremos que la sociedad sea consciente de que detrás de la salud de las personas hay un trabajo fundamental de los veterinarios, que velan cada día por la calidad y seguridad de los alimentos».

Con un enfoque divulgativo y cercano, el Colegio de Veterinarios subraya que la seguridad alimentaria no empieza en la mesa, sino mucho antes.

Porque comer tranquilo es posible. Y la razón es sencilla: siempre hay veterinarios cuidando de ti y de tu comida.

San Francisco de Asís

Con motivo de la festividad de su patrón, San Francisco de Asís, el Colegio de Veterinarios de la Región de Murcia ha programado un completo calendario de actividades que combina divulgación, cultura y convivencia. Entre ellas destaca la inauguración de la exposición fotográfica “¿A dónde van? Razas autóctonas de la Región de Murcia” en la Facultad de Veterinaria de la UMU. El broche de oro llega este 4 de octubre con la Gala San Francisco de Asís y la posterior Cena de Hermandad, que reunirán a colegiados, autoridades y representantes de la sociedad para celebrar juntos una fecha tan significativa.

Más sobre el Colegio de Veterinarios