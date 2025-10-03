Los casos de tosferina, sarna y covid disparan los brotes en la Región

El laboratorio de Salud Pública de la Región de Murcia tuvo que redoblar esfuerzos este pasado año para hacer frente a los más de doscientos brotes epidémicos que se detectaron en la Comunidad, una cifra que se ha disparado principalmente como consecuencia del aumento de casos de tosferina, covid y sarna, que han crecido de forma muy llamativa en este periodo.

El último Boletín Epidemiológico de la Consejería de Salud publicado este jueves señala que con el estudio de los casos de 2024 «se alcanza un nuevo máximo en la serie histórica de brotes», llegando a los 220 brotes en un mismo año, lo que supone un total de 2.542 casos.

Los brotes epidémicos se clasifican en tres categorías: alimentarios, que son aquellos transmitidos por alimentos o agua; generales, que corresponden a los transmitidos por otras vías; y las infecciones relacionadas con la asistencia sociosanitaria.

De los 220 brotes detectados en 2024, 59 fueron causados por enfermedades transmitidas por alimentos (26,8%); 119 (54,1%) por enfermedades en las que intervino otro mecanismo de transmisión (brotes generales); y 42 (19,1%) fueron originados en instalaciones que proveían asistencia sanitaria, tal y como indica el estudio.

Once fallecidos

Además, estos casos supusieron la hospitalización de 81 pacientes y se registraron 11 fallecimientos: nueve en personas mayores por brotes de infecciones respiratorias agudas, uno por un brote de norovirus y el último por un brote de salmonelosis.

El número de brotes se disparó el pasado año en la Región de Murcia al pasar de los 143 contabilizados en 2023 a 220 en 2024, lo que representa un aumento del 53% en un sólo ejercicio.

Entre las enfermedades en las que más se han incrementado las cifras se encuentra la tosferina, que pasó de 9 brotes en 2023 a 41 brotes en 2024; el covid, que aumentó de 9 a 35 brotes en un sólo año; y la sarna, cuyo número de brotes se duplicó, al pasar de 16 a 30. Salud Pública también hizo frente el pasado año a cuatro brotes de hepatitis A y dos brotes de paperas (parotiditis), cuando un año antes no se había registrado ninguno de estas enfermedades.

Por su parte, la salmonelosis se redujo al pasar de los 58 brotes de 2023 a 43 brotes en 2024.

La jefa del servicio de Epidemiología, María Dolores Chirlaque, explica que el aumento de los casos de tosferina se corresponde con la epidemia que se vivió a nivel nacional a final de 2023 y principios de 2024, «en la que se hizo un buen trabajo de detección, localizando incluso los brotes más pequeños», mientras que el incremento de brotes de covid se relaciona con un proyecto piloto que llevaron a cabo en residencias sociosanitarias durante varios meses y que permitió contabilizar todos los casos sin que se escapara ninguno, por lo que no creen que las cifras de 2024 se vuelvan a repetir en el estudio de este 2025, tal y como apunta el epidemiólogo del servicio Alejandro Martínez-Portillo.

El Boletín Epidemiológico también apunta que la tosferina supuso en 2024 el 19% de los brotes, llegando a cifras similares a las de la salmonelosis. Por su parte, el norovirus fue la infección que supuso más casos (el 35% del total) y 2024 fue el año con más hospitalizaciones por este motivo desde 2021. Y la tuberculosis fue la enfermedad con la mayor tasa de hospitalización, con el 75% de los afectados por brotes.

Chirlaque recuerda que en los últimos años se ha extremado la vigilancia sobre los brotes, para lo cual cuentan con equipos de fin de semana con la vista puesta en actuar lo más rápido posible, como ocurrió con la intoxicación alimentaria de este verano en un hotel de La Manga, a lo que se suma que desde la pandemia todos los hospitales públicos de la Región de Murcia cuentan con servicio de Medicina Preventiva para alertar frente a cualquier sospecha, cuando hasta ese momento sólo existía en la Arrixaca, Reina Sofía y Santa Lucía.