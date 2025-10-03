El 60% de los murcianos confía en su empresa para "hacer lo correcto"

La confianza, al menos como la entiende el estudio llevado a cabo por la firma de comunicación Edelman, es la suma de dos variables: la competencia –es decir, «ser bueno en lo que se hace»– y la ética –entendida como «ser honesto, transparente y contar con una visión de futuro basada en los intereses colectivos»–. En ese caso, los empresas murcianas celebraron ayer, en el Día del Empresario y la Empresaria, que este índice se sitúa en el 60% en la Región de Murcia: 8 puntos por encima de la media nacional.

Así lo refleja el informe La confianza en las empresas como motor de cambio, un análisis que el Edelman Trust Barometer lleva realizando durante los últimos 25 años y que ahora, por primera vez, se regionaliza y en su epígrafe La confianza en las empresas de la sociedad murciana evalúa la variación de este parámetro en la última década a nivel local. Los datos fueron desvelados –y celebrados– ayer durante el acto llevado a cabo por la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem).

Favorecidos por lo local

Además, cuanto más se personaliza, más aumenta esta valoración positiva. Si el 60% de los encuestados murcianos confía en que la empresa en la que trabaja «hará lo correcto», al preguntar directamente por su empleador la cifra aumenta hasta el 77%. La media nacional aquí se queda en el 58%.

La muestra valora a los empresarios por encima de las ONG, los medios y los gobiernos

«Las empresas salen muy favorecidas en la Región», resumió Patricia Ochando, directora de Estrategia de Edelman España, al comienzo del evento. El informe, que encuesta a una muestra aproximada de 1.150 personas por país, sigue la confianza de la sociedad en cuatro actores: empresas, gobierno, medios y ONG. «Las empresas son la única de las cuatro entidades valoradas considerada como competente» por la muestra de este barómetro, concluyó Ochando durante la cita con empresarios y autoridades que se celebró ayer en la capital murciana.

Las conclusiones que extrae de este dato el informe es que la «alta percepción» que los murcianos tienen de las empresas se ha construido desde la proximidad: frente a las «grandes narrativas globales que tienen a fragmentar», las empresas locales son vistas como «estabilizadoras, promotoras de progreso y facilitadoras de cohesión social».

Ley de Simplificación

Durante su discurso en su día grande –el segundo que celebra al frente de Croem–, López Abad celebró estas conclusiones y las interpretó como «muy positivas», dado que el empesario es «la figura más valorada, y en la Región de Murcia casi diez puntos por encima del resto de España». Amparado por esto, aseguró que los empresarios no piden «muchas cosas». «Solo pedimos que no nos pongan trabas», insistó, a la vez que remitió al papel que la Croem jugó en la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa: «Creo que ahí tuvimos un papel importante y protagonista: se desbloquearon los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Qué casualidad. Yo no creo en las casualidades, yo creo en el trabajo y en el minucioso cuidado de todos los detalles».

Según sus datos, el mismo día que se aprobó esa Ley se pusieron en marcha muchos proyectos empresariales.

«Capital de confianza»

El informe Edelman asegura que estas cifras reflejan un «capital de confianza» que las empresas deben usar como «palanca de transformación» de la sociedad. Lo que esto significa para los empresarios, aclara, es que los ciudadanos que confían en sus empleadores están «más dispuestos a aceptar cambios, adaptarse a nuevas dinámicas de trabajo y comprometerse con el futuro». Por su parte, las empresas deben estar a la altura de las altas expectativas que se tiene, pues, de su labor en la sociedad.

López Miras destacó que hay más ocupados que nunca a pesar del fin de la campaña de verano

Para Francisco Lucas, delegado del Gobierno en la Región, esta es una manera de que los empresarios conozcan su aportación a la sociedad «no solo en términos económicos, sino, también, sociales»: «Generáis empleo y oportunidades y, en definitiva, los pilares de nuestra sociedad». El represetante del Ejecutivo nacional ha recordó durante su intervención que 42.000 empresas, instituciones y particulares se han beneficiado de los más de 2.000 millones de euros que el Gobierno del país ha destinado a la Región a través del Plan de Recuperación.

En la misma línea positiva de reconocimiento al mérito de los empresarios, el presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, subrayó el buen panorama que vive la Comunidad. «No voy a decir que nuestra economía va como un cohete, pero es la que mejor va de España», aseguró, satisfecho: «Si hasta el momento hemos trabajado junto a los empresarios y estos son los resultados, no hay por qué cambiar». También señaló que hay casi 700.000 ocupados, una cifra sin precedentes. El dato del paro publicado ayer, sin embargo, deja 629 trabajadores menos por el fin de la campaña de verano. Preguntado al respecto, López Abad aseguró que el cómputo global, aun así, es positivo: ese dato indica que se está creando empleo.

La subida del SMI y la reducción de jornada son «apreturas»

«Llevamos un año potente: potente de apreturas, de poner en el foco al empresario. Todos sabemos lo que estamos viviendo con el tema de la reducción de jornada, todos sabemos lo que estamos viviendo con la subida del salario mínimo interprofesional», afirmó Miguel López Abad, presidente de la Croem, durante el acto celebrado ayer: «No es fácil tener que capotear todas estas olas y todo lo que nos hacen».

«Todos sabemos cómo se malinterpretan las palabras y cómo se desvía la atención de lo importante», quiso matizar Abad, que afirmó que «un empresario no está en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional», pero sí se mostró en contra de la subida de impuestos que eso conlleva a las empresas. Sobre el estrado, se mostró partidario de ingresar la nómina íntegra al trabajador y aseguró que así se lo hace saber a Antonio Garamendi, Presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE). «Cuando un trabajador reciba todos los meses su salario y tenga que darle a la Asamblea Social, a Hacienda, y luego haya casos en los que ese dinero se utilice fraudulentamente, pues a lo mejor las cosas cambiarían. A lo mejor de verdad se darían cuenta de lo que estamos haciendo desde la empresa», continuó.

En cuanto a la reducción de jornada, insistió –«Hay alguien que no lo entiende, hay muchísima gente que no lo entiende»– en señalar la brecha entre la productividad europea y la española: «La productividad en Europa está en un porcentaje tal que, para alcanzar nosotros esa productividad, tendríamos que trabajar 41,2 horas a la semana. En esa situación, estar pidiendo que se reduzca la jornada no tiene ningún sentido –prosiguió el anterior presidente de la Cámara de Comercio–. Yo no digo que haya que trabajar eso, yo digo lo que pasa en Europa».

No será tan malo

Durante su intervención también hizo referencia a la próxima incorporación del actual rector de la Univesidad de Murcia, José Luján, a la Croem en calidad de secretario general –«El número uno de Croem, porque es el que va a llevar el día a día»–. Su toma de posesión estaba prevista inicialmente para la próxima primavera, pero Abad dejó entrever un posible adelanto de su entrada en el cargo, coincidiendo con las peticiones que se están escuchando, desde que se conoció su designación, de que se adelanten las elecciones al rectorado.

«Si esa persona es tan buena y acepta, será porque el proyecto también, ¿no?», ironizó Abad

Por tanto, Abad, aprovechó para lanzar una pregunta a quienes han mostrado rechazo al nombramiento: «Muchos dicen que cómo es posible que un personaje de ese calado y una persona con ese perfil haya aceptado. Si esa persona es tan brillante y es tan buena, ¿por qué dice que sí a un proyecto? ¿Porque el proyecto no será tan malo, no?».