Vox pide la comparecencia de López Miras en un pleno monográfico sobre inmigración

Vox va a registrar en la Asamblea Regional la petición de comparecencia del presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en un pleno monográfico sobre inmigración irregular.

Lo anunció este jueves el presidente provincial de la formación de Santiago Abascal en la Región de Murcia, José Ángel Antelo, que le exigirá explicaciones al jefe del Ejecutivo por las "cantidades ingentes" de dinero que, según él, invierte en integrar a población migrante en situación irregular, que en Vox quieren "deportar".

"En cambio, vemos cómo nuestros hijos siguen yendo a los colegios sin climatización" y "los servicios sociales son denigrados", puso como ejemplo Antelo, para quien los partidos del bipartidismo "han contado una gran mentira a todos los ciudadanos de la Región de Murcia".

Desde Vox sostienen que es "absolutamente falso" que la "inmigración ilegal masiva" pague las pensiones, sino que "lo único que hace es retraer fondos del Estado en contra de los intereses de los españoles y en contra de la seguridad de todos".