Vox exige convocar la Diputación Permanente por la parálisis política

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox y presidente provincial de la formación, José Ángel Antelo, ha exigido la convocatoria «inmediata» de la Diputación Permanente para poner fin a la «parálisis institucional» que, según ha denunciado, sufre la Asamblea Regional de Murcia por la falta de actividad parlamentaria. Antelo ha advertido de que la situación es «insostenible» y ha reprochado al bipartidismo su falta de voluntad para trabajar. «Ya basta de mirar hacia otro lado y de tener alergia al esfuerzo y al sacrificio. La Asamblea no puede seguir en esta parálisis», ha señalado.

El dirigente de Vox ha insistido en que no resulta aceptable que la Cámara permanezca sin actividad ordinaria hasta noviembre, y ha reclamado que se retomen cuanto antes las funciones de control al Gobierno y el impulso legislativo. Antelo ha pedido al resto de fuerzas políticas «responsabilidad y trabajo» para garantizar que la Asamblea cumpla con su papel institucional y no quede «bloqueada por la inacción del bipartidismo».

Desde el PP denuncia que Vox «habla de parálisis cuando han sido ellos los que lo han frenado todo con sus recursos. Ademas, Vox y PSOE fueron los que obligaron a que las leyes de VTC y de Simplificación Administrativa pasaran por la Asamblea, lo que hizo que se retrase el inicio del curso parlamentario hasta, probablemente, finales de octubre.