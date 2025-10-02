La vivienda asequible del Gobierno regional costará entre 160.000 y 170.000 euros

El nuevo modelo de vivienda asequible impulsado por el Gobierno regional fijará un precio medio de 1.840 euros el metro cuadrado edificable, por lo que un inmueble tipo de 90 metros costará entre 160.000 y 170.000 euros. "Un precio muy competitivo que está por debajo del valor medio del mercado libre", ha afirmado el consejero de Fomento, Jorge García Montoro.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde este jueves al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda y ordenación urbanística, por el que se crea este nuevo modelo de vivienda asequible, que, a juicio de Montoro, es "una nueva tipología que moderniza el concepto tradicional de la vivienda protegida, adaptándola a las necesidades actuales de la sociedad".

La norma, que deberá ser convalidada por la Asamblea Regional, recoge medidas como el incremento de la prima de edificabilidad; el cambio de uso de oficinas a vivienda protegida; la compatibilidad de parcelas de equipamientos vacantes, salvo educativos y sanitarios, o el impulso a nuevas fórmulas residenciales como el ‘coliving’ y ‘cohosuing’.

El decreto ley incluye también un conjunto de iniciativas para simplificar la burocracia y reducir los plazos administrativos, como la declaración de urgencia de todos los trámites administrativos vinculados con el nuevo modelo de vivienda asequible, incluidas las licencias de obra o planeamiento.

También se está preparando un inventario de solares en la Región que podrían albergar estas construcciones, ha dicho el consejero, que ha indicado que son solares de titularidad municipal, que podrán consultar los promotores que decidan colaborar.

El presidente regional, Fernando López Miras, presentó el pasado lunes esta iniciativa que prevé que se pongan en el mercado en los próximos cinco años alrededor de 25.000 nuevas viviendas para jóvenes y rentas de hasta 54.600 euros anuales a través de la nueva figura de vivienda protegida de la Comunidad Autónoma.