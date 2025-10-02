Estos son los municipios más ricos y más pobres de la Región de Murcia

La Agencia Tributaria ha hecho públicos los datos de la Estadística de los declarantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por municipios del año 2023. Estos resultados sirven para conocer los pueblos más ricos y más pobres de todo el país y, en concreto, de la Región de Murcia.

Si realizamos un análisis nacional, las localidades más ricas están en Madrid y Barcelona. La más adinerada es la madrileña Pozuelo de Alarcón con una renta media de 88.011 euros, seguida de Boadilla del Monte (también en Madrid) que tiene unos ingresos medios de 70.869 euros y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros).

La comunidad murciana no aparece en el ranking nacional hasta el puesto 361, ocupado por Molina de Segura.

Pueblos más ricos de la Región de Murcia

El municipio de Molina de Segura es el más rico de la Región de Murcia con unos ingresos brutos medios de 32.691 euros. El 'top 3' de localidades adineradas lo completan Murcia con una renta media 30.979 euros y Cartagena (29.082 euros).

En cuarta posición se encuentra San Javier con una renta bruta media de 28.369 euros. Le siguen Las Torres de Cotillas (26.506 euros), Alcantarilla (25.392 euros) y La Unión (24.995 euros).

Municipios más ricos Molina de Segura Murcia Cartagena San Javier Las Torres de Cotillas

Completan las diez primeras posiciones de municipios más ricos del territorio murciano Alhama de Murcia, en octavo lugar con una renta media de 24.960 euros, San Pedro del Pinatar (24.926 euros) en novena posición y, por último, Torre Pacheco (24.294 euros).

Cabe destacar que Lorca, tercer municipio más grande de la Región en cuanto a población, ocupa el puesto 14 en la lista con unos ingresos medios de 23.641 euros.

Pueblos más pobres de la Región de Murcia

En el lado contrario, el municipio más pobre de la Región de Murcia es Moratalla con una renta media de 19.801 euros. Hay que puntualizar que la Agencia Tributaria recoge datos de las poblaciones con más de 1.000 habitantes, por lo que no hay cifras de zonas como Ulea y Ojós.

Otras de las localidades con ingresos más bajos son Albudeite (19.940 euros), Ricote (20.006 euros), Mazarrón (20.507 euros) y Beniel (20.666 euros).

Municipios más pobres Moratalla Albudeite Ricote Mazarrón Beniel

En España

Pozuelo de Alarcón (Madrid) se mantuvo en 2023 como el municipio de mayor renta de España, con unos ingresos declarados medios de 88.011 euros, un 3,15 % más que el año anterior, según la Agencia Tributaria. Tras Pozuelo, los municipios de mayor renta de España fueron el madrileño Boadilla del Monte (70.869 euros, un 5,3 % más) y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1 % más), que escalan un puesto respecto a 2022.

La Agencia Tributaria ha publicado este miércoles la estadística del IRPF por municipios de más de 1.000 habitantes -salvo el País Vasco y Navarra, que no forman parte del régimen común- de 2023, donde figura la renta media declarada en cada localidad. En 2022, el municipio balear de Valldemossa había sorprendido escalando al puesto número dos -desde el cincuenta y uno en 2021-, pero en la estadística de 2023 ha retrocedido al puesto treinta y nueve tras reducir su renta media en un 32 %, a 46.046 euros.