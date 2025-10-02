Estos son los festivos de octubre en la Región de Murcia

Con el fin de septiembre, cargado de ferias y fiestas en varios municipios como Cartagena, Murcia o Lorca, los murcianos miran al calendario preguntándose cuándo será el próximo día festivo en la Región.

El próximo festivo nacional es el 12 de octubre, Día de la Hispanidad, pero este año no sumará un día de descanso al calendario de la Región de Murcia. La también conocida como Fiesta Nacional de España cae en domingo y, aunque algunas comunidades han decidido mover la jornada no laborable al lunes 13 de octubre, la murciana no está entre ellas.

Según el Real Decreto 2001/1983, cada comunidad autónoma tiene potestad para sustituir el descanso del lunes siguiente a los festivos nacionales que caigan en domingo por otro día festivo que le sea propio. En el caso del territorio murciano, en lugar de pasar el festivo al lunes 13 de octubre, el Ejecutivo regional optó por conservar otro día más significativo para la comunidad: el lunes 9 de junio, Día de la Región de Murcia.

Esto, en la práctica, deja a los murcianos sin puente en octubre, mientras que otras comunidades como Andalucía, Aragón o Castilla y León sí han optado por regalar este lunes festivo.

Pasando las hojas del calendario observamos que, aunque el próximo festivo nacional es el 1 de noviembre, Todos los Santos, y cae en sábado, por lo que la siguiente festividad que se celebre en día laborable tardará en llegar. Será el lunes 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, ya que el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española, también es sábado.

Festivos locales en octubre en la Región de Murcia

No obstante, en una cantidad considerable de municipios de la comunidad sí habrá días de descanso adicionales en octubre gracias a las fiestas locales que cada Ayuntamiento aprueba dentro de sus competencias.

En concreto, en Alhama de Murcia, Bullas, La Unión, Torre PachecoPuerto Lumbreras y Santomera será festivo el martes 7 de octubre.

Además, en Los Alcázares el lunes 13 de octubre sí será una jornada festiva, pero no por el Día de la Hispanidad, sino por tratarse de una de sus dos jornadas locales designadas.