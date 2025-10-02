Los sindicatos policiales denuncian el "abandono institucional" en el día de su patrón

Diversos sindicatos de Policía han querido denunciar en el día de hoy, en el que se celebra su fiesta patronal –Santos Ángeles Custodios– el «abandono institucional» que sufren estos cuerpos de seguridad y el uso «injusto» que se hace de esta festividad para repartir condecoraciones «a altos mandos» mediante «una ley franquista».

Así lo han expresado las organizaciones SUP (Sindicato Unificado de Policía) y Jupol (Justicia Policial, el el sindicato mayoritario de la Policía Nacional), que han querido aprovechar el día para reivindicar las necesidades de estos profesionales y rechazar unos actos que han convertido la jornada, según los primeros, en «la fiesta de los jefes». En concreto, señalan que la Delegación del Gobierno no atiende a sus peticiones y denuncian problemas como falta de efectivos, unas infraestructuras deficientes y la necesidad de reforzar unidades clave (como homicidios, robos violentos y delitos sexuales).

El malestar es tal que el SUP recurrió ayer a la Inspección de Trabajopara denunciar la precaria situación de la nueva Comisaría Local de Molina de Segura y aseguran que seguirán «denunciando y exigiendo soluciones para mejorar las condiciones laborales, de seguridad y de reconocimiento de los policías». Jupol, por su parte, exige un «compromiso político» urgente en un día en el que «no hay nada que celebrar», sino motivos para pedir «respeto, justicia y dignidad».

Medallas injustas

También inciden en un problema que, aseguran, selañan año tras año: el reparto de medallas y condecoraciones siguiendo «una ley franquista de 1964», una norma que califican de «anacrónica» que permite «premiar discrecionalmente a altos mandos, muchos ya jubilados», denuncian –porque el reconocimiento lleva aparejado un incremento de la pensión–, mientras que los «héroes reales» no son valorados.