El programa de aceleración de startups llegará "antes de que termine el año"

La biotecnología y la Inteligencia Artificial (IA) no son disciplinas paralelas: se han convertido en un único motor capaz de acelerar la investigación, reducir tiempos y «abrir la puerta al futuro». Así lo puso de manifiesto la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social de la Región de Murcia, María Isabel López Aragón, durante su discurso de bienvenida en la IV Jornada de Biotecnología, organizada por La Opinión y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

López Aragón situó la confluencia entre biotecnología e IA como una «necesidad estratégica». Una unión que promete «medicamentos más eficaces, mejores alimentos, energías más limpias y herramientas inéditas para proteger nuestra biodiversidad». La consejera destacó el salto cualitativo que supone pasar de procesos de años a semanas gracias a la aplicación de algoritmos y datos: resultados que, dijo, se traducen en «eficiencia, salud y protección medioambiental».

La titular de Empresa trazó el mapa del ecosistema regional que debe sustentar esa transición. La Región de Murcia parte, aseguró, de «tres universidades excelentes (Universidad de Murcia, Universidad Politécnica de Cartagena y UCAM) junto a centros de investigación consolidados, startups y asociaciones como Abiomur (Asociación de Bioempresas de la Región de Murcia)». Además, enfatizó la especialización regional en biotecnología agroalimentaria y medioambiental, «sectores clave en la transición verde y en la seguridad alimentaria».

La consejera también puso datos del sector sobre la mesa: en 2023 las empresas de biotecnología crecieron un 15%, la inversión en el sector se elevó un 29% (frente al 7% a nivel nacional) y el empleo creció un 11% (por encima del 1,4% medio nacional). Esos números, señaló la consejera, «justifican que la administración regional coloque al sector en el centro de su estrategia de transformación tecnológica».

A nivel de políticas públicas, López Aragón destacó el apoyo a startups «desde su nacimiento hasta su consolidación», ayudas para avanzar en el desarrollo de I+D, capacitación y apoyo en la incorporación de soluciones de IA para las empresas. En cifras: «Más de un millón de euros destinados a formación en nuevas tecnologías con casi 1.800 plazas en IA», y la próxima puesta en marcha de un programa de aceleración para startups y spin-offs «antes de que termine el año».

La agenda de apoyo público complementa la presencia exterior: «El Gobierno regional facilita la participación del ecosistema en actividades como las que se desarrollan en el Centro Europeo de Empresas e Innovación Cartagena (CEEIC) y en ferias internacionales como Biospain, donde, acompañadas por Abiomur, acudirán ocho empresas de la Región».

Por último, la consejera puso de relieve la nueva Ley de Simplificación, pensada para reducir trabas y burocracia, y cerró con una afirmación programática: el compromiso de «consolidar» a la Región como un polo de atracción de inversión biotecnológica y la certeza de que «la IA no va a sustituir a los investigadores, los va a potenciar».

La biotecnología, un sector de oportunidades para la Región

La biotecnología se ha consolidado como uno de los ejes con los que la Región de Murcia puede convertir vértigo en oportunidad. Así lo considera el director del Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info), Joaquín Gómez Gómez, quien se encargó de clausurar IV Jornada de Biotecnología.

Gómez instó a las empresas a aprovechar la existencia de Abiomur (Asociación de Bioempresas de la Región de Murcia) «para generar sinergias entre entidades públicas y privadas para potenciar el desarrollo de proyectos de biotecnología y mejorar la competitividad de nuestras empresas».

Asimismo, les recalcó que «el Gobierno regional está a su entera disposición» y, en esa línea, recordó que todas las políticas que se diseñan están validadas por las asociaciones empresariales. «Junto a Abiomur podemos llevar a cabo programas específicos de capacitación que permitan a las empresas incorporar el talento y el conocimiento que necesiten, así como diseñar programas de inmersión», concluyó.