El PP denuncia que el PSOE pagó a su "panfleto" más de 160.000 euros en los últimos 4 años

El PP no se amilana ante las denuncias del PSOE por la polémica de 'Las Noticias RM', el digital sostenido con fondos públicos del Grupo Parlamentario Socialista, según continúa denunciando el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del Partido Popular de la Región de Murcia (PPRM), Joaquín Segado, que este jueves elevó la cifra que los socialistas han pagado a la empresa que sostiene al "pseudomedio" que les ataca a 160.000 euros en los últimos cuatro años.

Si hace unos días denunció que esa empresa recibió del PSRM más de 46.000 euros en 2024, ahora, con documentación sobre los movimientos de las cuentas del Grupo Socialista en la Cámara autonómica, señala que, como 'Gestión de la Comunicación y de las Redes sociales' "se oculta un pago" a esa empresa cuya suma "supera los 160.000 euros" desde noviembre de 2020 hasta diciembre de 2024.

Detrás de este portal está Jesús Cobos, militante del PSOE: "Es la misma persona que lleva desde hace años ejerciendo el papel de fontanero"

"Como saben, un informe de la Guardia Civil ha descubierto, ha destapado, el nombre de la empresa y de las personas que están detrás del pseudomedio 'Las Noticias RM', que se dedica a atacar sistemáticamente al PP y al Gobierno regional", señaló Segado, para quien "estamos ante unos hechos gravísimos: el PSOE estaría utilizando el dinero público que recibe de la Asamblea Regional para unos fines ilegítimos y presuntamente ilegales".

Detrás de este portal está Jesús Cobos, militante del PSOE que ha formado parte de la dirección del partido. "Es la misma persona que lleva desde hace años ejerciendo el papel de fontanero, ya que en los últimos tres años ha registrado 250 solicitudes de información en el portal de la Transparencia del Gobierno de la Región", añadió Segado, que se hace la siguiente pregunta: "¿Alguien cree que una persona escribe un panfleto cada día, lo actualiza, no recibe ingresos de publicidad, acompaña como ha quedado acreditado a dirigentes socialistas a actos públicos, se dedica a solicitar acceso a expedientes casi a diario, se molesta en intentar ocultar su rastro, y debemos creer que lo hace a título personal y sin cobrar un solo euro?".

Exige que Lucas dé explicaciones Además, señaló que es "tremendamente grave que el secretario general del PSRM-PSOE y delegado del Gobierno de Sánchez en la Región de Murcia, Francisco Lucas, haya avalado y certificado con su firma los pagos y las justificaciones de esos pagos, al menos durante su etapa como portavoz parlamentario, es decir, desde diciembre de 2021 hasta mayo de 2023". A ese período corresponden pagos de unos 60.000 euros. De este modo, "Lucas estaría en el centro de una trama de uso indebido de dinero público para atacar al PP desde un periódico fantasma", insisten desde el PPRM. "Exigimos explicaciones ya mismo" y "que devuelvan todo el dinero gastado de forma indebida", exigió el vicesecretario.

El PSRM dice que es una "cortina de humo"

La secretaria de Organización del PSOE de la Región de Murcia, María Jesús López, contestó que el PSRM "no va a seguir hablando de un montaje que se ha inventado el Partido Popular para tapar los innumerables casos de verdadera corrupción en los que está inmerso", como el Novo Carthago, cuyo juicio se ha iniciado esta semana.

"Esta es la realidad que el PP intenta tapar con ruido, bulos y cortinas de humo. Quienes han difundido estas falsedades contra el PSRM deberán rendir cuentas ante la justicia y asumir responsabilidades", recordó. De hecho, esta semana anunció denuncias dirigidas tanto al PPRM como al propio Joaquín Segado.

El dirigente popular aseguró que se encuentra "muy tranquilo" porque todo lo que ha dicho hasta ahora "son hechos contrastados y ciertos". "Los que creo que tienen que estar preocupados son los que han hecho un uso indebido del dinero público, si es que finalmente se demuestra que eso sea así", concluyó.