Murcia alza la voz contra el asalto a la Flotilla Global Sumud

La Glorieta de Murcia se convirtió este jueves en el punto de encuentro donde miles de murcianos alzaron la voz en apoyo al pueblo palestino y en contra de las últimas acciones de Israel, con el detonante del asalto por parte de los marines israelíes en la noche del miércoles a la Flotilla Global Sumud.

La detención de los 400 miembros de la misión, entre los que se encuentran 65 ciudadanos españoles, y su traslado al puerto de Ashdod llevó a que la jornada de ayer se convirtiera en un día de reivindicación en el que salir a la calle en favor de la paz y la libertad para Palestina después de dos años de asedio.

Los primeros en hacerlo fueron los estudiantes murcianos, que a las doce de la mañana se concentraban frente al Ayuntamiento de la capital de la Región para secundar la huelga nacional convocada por el Sindicato de Estudiantes. Miles de alumnos dejaron las aulas de sus institutos vacías y secundado la protesta y protagonizando el plante que se celebró a mediodía en el centro de la ciudad al grito de «¡Las tierras robadas, serán recuperadas!».

Convocatoria este sábado Este sábado, 4 de octubre, Murcia se sumará a las movilizaciones estatales en apoyo al pueblo palestino con una manifestación convocada por la plataforma Palestina Libre y BDS Murcia, junto a más de 50 colectivos sociales, sindicales y partidos políticos. La marcha partirá a las 18.00 horas desde la Gran Vía y concluirá en la Delegación del Gobierno. La movilización forma parte de la convocatoria estatal de la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), que reclama el fin de la complicidad internacional con el régimen de Israel y exige acciones inmediatas para detener el genocidio contra el pueblo palestino. n

Los participantes corearon lemas contra Israel al tiempo que pedían la libertad para el pueblo palestino. Con pancartas y carteles los estudiantes de la Región de Murcia reclamaron libertad para niños, mujeres y hombres, la reconstrucción de los hospitales que han sido arrasados y recordaron que ante tal situación «el silencio es igual a complicidad», con el firme propósito de remover conciencias.

Los jóvenes murcianos piden a los gobiernos la ruptura con Israel, que el ejército israelí salga de Palestina, Líbano y Siria y gritaron «No al genocidio» en una mañana calurosa en la que muchos iban preparados con abanicos y banderas, que también sirvieron para cubrirse y aguantar el sol de estos primeros días de otoño.

La Glorieta fue también el escenario por la tarde de una protesta aún más numerosa, donde unas 2.500 personas (según Policía Local) se citaron convocadas por los colectivos Solidaridad Palestina Libre, Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza tras la detención de los miembros de la expedición. Los manifestantes se dejaron oir al grito de «Israel, asesino del pueblo palestino» mientras portaban pancartas con el lema ‘Ni un respiro al sionismo. Palestina libre’. La misma concentración se repetía en las localidades murcianas de Cartagena y Los Alcázares, así como en otras ciudades españolas.