'Miraqueplan' este fin de semana en la Región: tradiciones huertanas, música electrónica, libros, artesanía y mucho más

La Región de Murcia tiene preparado un fin de semana cargado de actividades para todos los gustos, y el pronóstico del tiempo, con cielos despejados y temperaturas agradables, invita a salir a la calle y distrutarlas. Una semana más, la creadora de contenido Anabel Hernández (@miraqueplan) selecciona cinco propuestas de ocio para este viernes, sábado y domingo.

En Murcia capital tendrá lugar la Semana de la Huerta, el festival The Secret Party, dedicado a la música electrónica, y la Feria del Libro, que instalará decenas de casetas en el Paseo de Alfonso X y acogerá presentaciones, encuentros con autores y talleres creativoss.

En Alhama, la Feria arrancará con la apertura del mercadillo en la Plaza de las Américas y del recinto de atracciones en Nueva Espuña, mientras los chiringuitos se animan con propuestas gastronómicas y musicales. También en el ámbito rural, Bullas celebrará su mercadillo “El Zacatín” con especial énfasis en la vendimia y el mundo del vino, con pisada de uva, degustaciones de mosto y casetas de productos locales.

Te contamos más detalladamente estos cinco planes a continuación:

Cartel de la Semana de la Huerta, dedicado al 1200 aniversario de la fundación de la ciudad / L.O.

Cita con las tradiciones en la Semana de la Huerta de Murcia

Este viernes arranca en Murcia la décima edición de la Semana de la Huerta. Su programa contempla más de 80 actividades relacionadas con la tradición, la cultura y la sostenibilidad que tendrán lugar en una treintena de localizaciones de la ciudad y en las pedanías. Hasta el 12 de octubre se realizarán conciertos, rutas turísticas, showcookings, talleres ambientales y escolares, actividades deportivas y culturales, conferencias y proyecciones, en las que se contará con la participación de distintas asociaciones, colectivos vecinales y entidades.

Este viernes, a las 22 horas, el Molino del Amor acogerá la inauguración de la Semana de la Huerta con el concierto del carismático cantante Antuán Muñoz, ex vocalista del grupo Celtas Cortos.

El sábado se realizará un taller de yoga en el Palmeral de Santiago y Zaraíche; una visita guiada por la acequia Alquibla, un taller medioambiental en el huerto urbano del Molino del Amor, un taller de pintura en el jardín de las 4 piedras, un taller de bordado en el centro cultural de Javalí Viejo y un ‘showcooking’ a cargo del chef del restaurante La Tapa, Juan Pablo Ortiz. La programación del domingo contempla una clase de yoga en el Castillejo de Monteagudo, un taller medioambiental en La Contraparada, una visita comentada al Museo de la Ciudad, una demostración de cocina con Marco Iniesta en La Huerta de los Sentidos (Aljucer) y un observatorio familiar en el Sendero de la Huerta de Monteagudo.

La programación completa se puede consultar en la AppTu Murcia, así como en la web Huerta de Murcia (https://huertademurcia.murcia.es/huertamurcia/). Las inscripciones se realizan a través de la web de eventos del Ayuntamiento de Murcia.

La mejor música electrónica, en la Secret Party del Auditorio de Fotó / L.O.

La fiesta más secreta y electrónica en el parque de Fofó

Este viernes Murcia volverá a vibrar con una nueva edición de The Secret Party, un festival que promete convertir el Auditorio de Fofó en un epicentro de experiencias. The Secret Party es una cita multidisciplinar donde los sonidos de la música electrónica se mezclarán con la gastronomía, talleres familiares, artes visuales y un mercado de moda y artesanía local. El evento se celebrará a partir de las 12:00 horas y se extenderá hasta las 23.30 horas.

El cartel estará encabezado por artistas como theBasement, colectivo destacado en la escena electrónica a nivel nacional. Además, les acompañarán Dubnium Showcase, Selu, Ocio Bar Showcase, Cinema Paradisco y otros artistas invitados, ofreciendo un recorrido por estilos que van desde el dub y el house hasta el funkhouse, los breaks y los remixes.

Además de la programación musical, The Secret Party ofrece un espacio de creatividad y convivencia con instalaciones de videoarte a cargo de Pecado Pixelado, tatuajes en directo, talleres infantiles y familiares (collage, textil lab, Montessori, maquillaje creativo) y un mercado de ropa de segunda mano y artesanía. La propuesta gastronómica girará en torno a una zona verde en los alrededores del Auditorio del Parque de Fofó, con food trucks y zona de aperitivo.

Cartel de la Feria de Alhama 2025 / L.O.

Apertura de los chiringuitos y el recinto ferial en Alhama

La Feria de Alhama ya está en marcha y este fin de semana la localidad se viste de fiesta para celebrar unos días llenos de música, tradición y ambiente popular. Este año, las fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario, que se desarrollan del 3 al 12 de octubre, llegan con importantes novedades. Entre ellas, el traslado del pregón (que correrá a cargo de Pepi García Peña el sábado a las 21 horas) a la calle de la Feria debido a las obras en la Plaza de la Constitución y la recuperación de espacios históricos como el Atrio de la Iglesia de San Lázaro para algunos actos.

El programa incluye más de ochenta actividades pensadas para todos los públicos, con propuestas culturales, deportivas y de ocio. Los conciertos vuelven a ser uno de los grandes atractivos, con actuaciones gratuitas de artistas de renombre como Nacha Pop o Tequila, que harán vibrar a los asistentes. También se mantienen los clásicos eventos deportivos como las 24 horas de fútbol sala, la Bajada del Moral, torneos de tenis, rutas senderistas y la exigente prueba de montaña Alhama Trail. A todo ello se suman exposiciones agrícolas, mercados artesanales y degustaciones que muestran la riqueza del municipio.

En cuanto a este fin de semana, la feria arranca con fuerza desde el viernes, cuando abrirán el mercadillo (inauguración a las 17 horas) y las atracciones del recinto ferial Nueva Espuña junto a los tradicionales chiringuitos (a partir de las 19 horas) que cada año se convierten en punto de encuentro para vecinos y visitantes. Durante todo el fin de semana el mercado artesanal llenará las calles de color y tradición, y se sucederán conciertos, espectáculos y actividades infantiles que harán disfrutar tanto a familias como a jóvenes.

Algunos de los actos más destacados de la programación del fin de semana son el concierto del cantautor Pancho Varona (este viernes, a las 23 horas, en la zona de chiringuitos); la XLV Muestra Nacional de Folklore (este sábado, a las 22 horas, en el atrio de la iglesia de San Lázaro) y el XL Festival de Bandas de Músicas, este domingo.

Uno de los puestos con produtos artesanales de El Zacatín / L.O.

Tributo al vino en El Zacatín

Este fin de semana, Bullas vive una nueva edición de su tradicional mercadillo El Zacatín. Tendrá lugar este domingo en horario de 9:00 a 14:00 en los entornos de la Plaza Vieja y alrededores. La novedad de esta edición es su dedicación al vino y la vendimia: los visitantes podrán presenciar la tradicional pisada de la uva en la Plaza de España y disfrutar de una taberna popular donde se ofrecerá mosto recién elaborado.

Además, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Bullas contará con un espacio propio durante el mercadillo para que el público conozca y pueda catar vinos representativos de las bodegas amparadas bajo esta credencial. No faltarán los puestos artesanos y de alimentación local, que pondrán en valor la producción local con productos como quesos, embutidos, miel y productos de artesanía.

Cartel de la Feria del Libro de Murcia / L.O.

El paseo Alfonso X, la mayor librería de España

Este fin de semana, Murcia será punto de encuentro para los amantes de la literatura con la celebración de la Feria del Libro de Murcia 2025, que tendrá lugar entre el 3 y el 12 de octubre. El Paseo Alfonso X El Sabio se convertirá en la librería más grande de España, un espacio donde los lectores se encuentran con sus autores, donde las editoriales muestran la diversidad de sus catálogos. Serán 78 casetas, tanto de editoriales como librerías locales, regionales y nacionales, las que acogerán a más de mil escritores durante estos días, junto a otros espacios como el Pabellón Las Anas, Museo Arqueológico de Murcia, Centro Cultural Las Claras, Aula de Cultura CajaMurcia, Museo de Bellas Artes de Murcia y Real Academia Alfonso X. Este fin de semana, presentarán sus libros Antonio Garbet, Manuel Moyano, Trifón Abad, Fernando de la Cierva, Víctor del Árbol, Carlos Caro, Susi Rosa Egea, José Antonio Molina o Félix García Harán, entre otros autores. También habrá actividades infantiles, mesas redondas y charlas coloquio.

Puedes consultar toda la programación en https://ferialibromurcia.com/agenda-feria-libro-murcia-2025/