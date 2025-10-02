La ministra Isabel Rodríguez reúne hoy a las comunidades autónomas para ‘salvar’ su Plan de Vivienda

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, se reunirá hoy con los consejeros de Vivienda de las comunidades en una Conferencia Sectorial para abordar el Proyecto de Real Decreto por el que se regula Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030, que el Gobierno aprobará antes de que acabe el año. La convocatoria llega después de que el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, se reuniera el pasado jueves con la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que reiteró la «mano tendida» del Gobierno a las comunidades para acordar dicho plan.

En vísperas de la reunión, el pasado lunes las comunidades autónomas del Partido Popular (PP), entre las que se encuentra Murcia, publicaron un comunicado en el que mostraron su rechazo al nuevo Plan Estatal de Vivienda y avanzaron que este jueves pedirían al Gobierno la «desideologización» del mismo.

«Tal y como está diseñado obliga a aplicar políticas sobre las que los expertos han advertido de sus nefastas consecuencias, como la intervención del mercado, las zonas de mercado tensionado y la generalización de subvenciones que acarrean una subida generalizada de precios», han indicado desde el PP en un comunicado.

Asimismo, las autonomías lideradas por el PP han asegurado que el Gobierno ha decidido «unilateralmente» este plan, sin haber contado con las comunidades en su elaboración y diseño de programas. Además, el PP ha asegurado que la exigencia de financiación a las autonomías del 40% del plan rompe el principio de igualdad de los españoles y el de autonomía de las autonomías.

Sobre la cuestión, Isabel Rodríguez ha afirmado este miércoles que «confía» en las autonomías y ha negado que el plan no incluya propuestas de las comunidades tal y como mantiene el Partido Popular.

El nuevo Plan de Vivienda prevé una inversión de 7.000 millones de euros, el triple de lo invertido en el Plan anterior, de los que el Estado asumirá el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante.

La otras dos compromisos del Plan pasan por blindar el parque público de manera permanente e impulsar un sistema de datos públicos y fiables para favorecer la información transparente y clara a través de la colaboración con las comunidades autónomas.

Actualmente, el Plan se encuentra en audiencia pública y se podrán realizar aportaciones al mismo hasta el próximo día 7 de octubre. En este proyecto normativo se regulan instrumentos de financiación y ayudas, estatales, a implementar en colaboración con las administraciones autonómicas para favorecer el acceso a la vivienda de conformidad con los artículos 23 y 24 de la Ley por el derecho a la vivienda.