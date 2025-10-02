Los mayores estarán protegidos contra el virus respiratorio sincitial

La Consejería de Salud ha incorporado para la campaña de vacunación estacional 2025-2026 frente a la gripe, Covid-19 y neumococo, la vacunación frente al virus respiratorio sincitial (VRS) para proteger a personas con mayor riesgo de casos graves y complicaciones en caso de padecimiento de la infección.

La vacuna comenzó a administrarse ayer en residencias de mayores y discapacitados de la Región, lo que llevó a los consejeros de Salud, Juan José Pedreño, y Política Social, Conchita Ruiz, a visitar la residencia Virgen del Valle en El Palmar (Murcia) con motivo del inicio de esta protección, que la Región de Murcia es una de las primeras comunidades en incluirla para población de riesgo.

De este modo, más de 13.000 personas a partir de 50 años, siempre que sean residentes en centros de mayores y de personas con discapacidad, o con problemas de defensas como trasplantados, pacientes oncológicos y personas con tratamiento inmunosupresor podrán recibir esta nueva vacuna.

El virus respiratorio sincitial es el causante de la conocida bronquiolitis, que cada invierno es la principal causa de hospitalización por infección respiratoria en menores de cinco años. Además de la afectación de los niños, este virus es una importante causa de bronquitis y otras patologías respiratorias en los mayores e inmunodeprimidos. Mientras que la carga de enfermedad en los niños es bien conocida, en adultos no se percibe tanto este riesgo ni de las posibles complicaciones de este virus entre los más vulnerables.

Además de esta vacuna, las de la gripe y el covid empezarán a administrarse a partir del día 6 de octubre en residencias. Además, ya se ha iniciado la revacunación frente al neumococo para personas de 65 años o más y menores de riesgo.

Pedreño señaló que «la vacunación frente al virus respiratorio sincitial se ha incluido en la Región de Murcia entre quienes presentan mayor probabilidad de complicaciones como residentes en centros de mayores y de personas con discapacidad, o con problemas de defensas, para ayudar a evitar sus posibles complicaciones y casos graves. Y esta medida demuestra el gran compromiso por mejorar la protección de las personas más vulnerables, al ampliarse la protección frente a infecciones respiratorias frente a las que ya se vacuna como son la gripe, Covid-19 o el neumococo». Para ello se invierten este año 1,2 millones de euros en la protección frente al VRS.

Por su parte, la consejera Conchita Ruiz, destacó que «nuestra prioridad es cuidar de los mayores y protegerles en el día a día».