López Abad, presidente de Croem, califica de "apreturas" la subida del SMI y la reducción de jornada

"Llevamos un año potente: potente de apreturas, de poner en el foco al empresario. Todos sabemos lo que estamos viviendo con el tema de la reducción de jornada, todos sabemos lo que estamos viviendo con la subida del salario mínimo interprofesional", afirmaba Miguel López Abad, presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (Croem), durante el acto por el Día del Empresario y la Empresaria celebrado en la mañana de este jueves: "No es fácil tener que capotear todas estas olas y todo lo que nos hacen". Al evento, celebrado en el Cuartel de Artillería de la capital murciana, asistieron, además de numerosos empresarios murcianos, autoridades políticas como el delegado de Gobierno en la Región, Francisco Lucas, y el presidente Fernando López Miras.

"Todos sabemos cómo se malinterpretan las palabras y cómo se desvía la atención de lo importante", quiso matizar Abad, que afirmó que "un empresario no está en contra de que se suba el salario mínimo interprofesional", pero sí se mostró en contra de la subida de impuestos que eso conlleva a las empresas. Sobre el estrado, se mostró partidario de ingresar la nómina íntegra al trabajador y aseguró que así se lo hace saber a Antonio Garamendi, Presidente de Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

"Cuando un trabajador reciba todos los meses su salario y tenga que darle a la Asamblea Social, tenga que darle a Hacienda, y luego haya casos en los que ese dinero se utilice fraudulentamente, pues a lo mejor las cosas cambiarían -continuó Abad-. A lo mejor de verdad se darían cuenta de lo que estamos haciendo desde la empresa", desarrolló, amparado por el informe presentado que asegura que el 77% de los murcianos confía en su empleador: 10 puntos por encima de la media nacional.

"La productividad europea"

Retomando el tema de la reducción de jornada, Abad insistió -"Hay alguien que no lo entiende, hay muchísima gente que no lo entiende"- y señaló a la brecha entre la productividad europea y la española: "La productividad en Europa está en un porcentaje tal que, para alcanzar nosotros esa productividad, tendríamos que trabajar 41,2 horas a la semana". "En esa situación, estar pidiendo que se reduzca la jornada no tiene ningún sentido -prosiguió el anterior presidente de la Cámara de Comercio-. Yo no digo que haya que trabajar eso, yo digo lo que pasa en Europa".

Ante el delegado de Gobierno Francisco Lucas y el presidente Fernando López Miras, Abad aseguró representar a los más de 6.000 empresarios de la Región y, por tanto, no tener "ningún color", a la vez que remitía al papel que la Croem jugó en la recientemente aprobada Ley de Simplificación Administrativa: "Creo que ahí tuvimos un papel importante y protagonista: se desbloquearon los Presupuestos de la Comunidad Autónoma. Qué casualidad. Yo no creo en las casualidades, yo creo en el trabajo y en el minucioso cuidado de todos los detalles".

Según sus datos, el mismo día que se aprobó esa Ley se pusieron en marcha muchos proyectos empresariales.

"No será un proyecto tan malo"

Durante su intervención también hizo referencia a la próxima incorporación del actual rector de la UMU, José Luján, a la Croem en calidad de secretario general -"El número uno de Croem, porque es el que va a llevar el día a día"-. Su 'toma de posesión' estaba prevista inicialmente para primavera, pero Abad dejó entrever un posible adelanto de su entrada en el cargo, coincidiendo con las peticiones que se están escuchando, a raíz de esta información que adelantó La Opinión, de que se adelanten las elecciones al rectorado.

Paralelamente, aprovechó para lanzar una pregunta a quienes han mostrado rechazo al nombramiento: "Muchos dicen que cómo es posible que un personaje de ese calado y una persona con ese perfil haya aceptado. Si esa persona es tan brillante y es tan buena, ¿por qué dice que sí a un proyecto? ¿Porque el proyecto no será tan malo, no?".