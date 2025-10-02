Podemos-IU y sindicatos critican el «colapso» de la dependencia

Con motivo del Día Internacional de las Personas Mayores, diferentes voces políticas y sindicales han denunciado la situación de «abandono» que sufre este colectivo en la Región de Murcia y en el conjunto del país. La coordinadora autonómica de IU-Verdes, Penélope Luna, anunció que el grupo parlamentario Podemos-IU/V-AV presentará en la Asamblea Regional una iniciativa para exigir un plan de choque ante el «colapso» del sistema de atención a la dependencia.

Según Luna, la Ley de Dependencia, que nació para garantizar «cuidados y dignidad», se ha convertido en «un laberinto burocrático interminable». La Región de Murcia es la segunda comunidad autónoma con mayor demora en la tramitación de estas ayudas: 562 días de media frente a los 180 que marca la normativa y los 345 de la media estatal. «Desde 2017 han muerto en la Región casi 10.000 personas sin recibir la prestación, hoy más de 15.500 siguen en lista de espera y 7.000 tienen grado reconocido pero carecen de programa individual de atención», subrayó.

El diputado autonómico José Luis Álvarez-Castellanos advirtió de que esta situación sitúa a Murcia también en los últimos lugares en sanidad pública y servicios sociales, con indicadores «que dibujan una emergencia social». Además, criticó que el Gobierno regional dejara sin ejecutar en 2024 más de 400.000 euros destinados a reforzar personal para tramitar expedientes, aplicando únicamente «medidas cosméticas» sin abordar la raíz del problema.

A esta denuncia política se ha sumado el manifiesto unitario de las Federaciones de Pensionistas de CC OO y UGT, que en el mismo marco del Día Internacional recordaron que las personas mayores no son «un grupo silencioso ni invisible», sino «portadores de conocimiento, experiencia y valores que han dado forma a nuestra sociedad». El texto alerta de que lejos de recibir el reconocimiento que merecen, muchas afrontan «abandono, discriminación y precariedad».

En materia de dependencia, los sindicatos reclaman la reactivación inmediata de la financiación pública estatal y autonómica mediante un nuevo plan de choque, la eliminación del llamado ‘limbo de la dependencia’ —«donde miles de personas reconocidas como dependientes no reciben prestación»— y una revisión profunda del modelo de cuidados. «Este debe priorizar los servicios profesionales, la atención en el hogar y la dignificación del trabajo de cuidados, realizado en su mayoría por mujeres, indican.

El manifiesto sindical amplía, además, el foco a otros ámbitos. Reclama la culminación en 2027 de la revalorización estructural de las pensiones mínimas, la garantía de una vivienda accesible y digna para mayores, la erradicación del edadismo y la aprobación de una Ley Estatal de Derechos de las Personas Mayores. Este marco legal «debería reconocer a las personas mayores como titulares plenos de derechos, establecer mecanismos de defensa ante situaciones de maltrato o abuso y articular políticas de participación ciudadana y envejecimiento activo», apuntan.

El documento también subraya «la necesidad de políticas migratorias justas, la defensa de la memoria democrática frente a discursos de extrema derecha y un compromiso con la paz internacional». «Este 1 de octubre no pedimos compasión, pedimos justicia», concluye el texto, que exige que la vejez sea reconocida como una etapa de pleno derecho en la vida, no como una carga social.