“La Inteligencia Artificial del futuro podría llegar a tener un coeficiente intelectual de 10.000”

Cuando a alguien se le plantea la pregunta de quién es la persona más inteligente de la historia de la humanidad muchos coinciden en un nombre: Albert Einstein. El físico alemán tenía un coeficiente intelectual de 170 puntos, una puntuación que la tecnología está cerca de dejar muy atrás. A día hoy la Inteligencia Artificial (IA) -como pueden ser las comúnmente usadas ChatGPT o Gemini- puede alcanzar un coeficiente intelectual medido que ronda los 120 puntos, lo cual ya la sitúa por encima del promedio de un ser humano. Pero la inteligencia de una IA “no tiene por qué detenerse en los límites humanos”, pudiendo alcanzar en un futuro no tan lejano una puntuación de 300, 1.000 e incluso 10.000.

Así lo puso de manifiesto Luis Pareras, neurocirujano de formación y fundador del fondo de inversión InVivo Capital Partners, durante la IV Jornada de Biotecnología organizada por La Opinión y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info). Pareras abrió su intervención con una idea disruptiva: 2026 será “sorprendente”. Según explicó, el paradigma actual, dominado por modelos de lenguaje como ChatGPT o Gemini, está a punto de ser eclipsado por una nueva generación de “agentes” de IA capaces de actuar de forma autónoma.

Estos agentes, relató, no son asistentes pasivos, sino trabajadores virtuales que pueden, por ejemplo, hacer llamadas, acordar entrevistas, conducir reuniones de dos horas y devolver resúmenes con los puntos clave, reaccionando en tiempo real a las respuestas de sus interlocutores. En el propio fondo que dirige Pareras, InVivo Capital Partners, ya se utiliza este agente para cribar candidatos a analistas y realizar entrevistas iniciales, según explicó.

Cuando la IA aprende a leer la mente

Durante su intervención, Pareras también recurrió a su pasado como neurocirujano para contextualizar un avance que muchos creerán solo posible en la ciencia ficción: la capacidad de una IA para interpretar señales cerebrales.

Según mostró existen experimentos en los que, a través de registros corticales obtenidos por resonancia magnética funcional y electrodos, es posible predecir lo que está viendo un animal y, en humanos, mostrar en pantalla la palabra que una persona está a punto de pronunciar antes de decirla. Este salto tecnológico abre la puerta a que la IA “entienda el mundo” a partir de nuestras señales cognitivas.

Robots que ya actúan como humanos

El tercer ejemplo trasladó a la audiencia al terreno de la robótica. Pareras exhibió un vídeo de hace un año en el que un robot equipado con un agente de IA era capaz de, tras recibir órdenes por voz, coger y entregar una manzana con precisión o guardar cuchillos en un recipiente.

Aunque ese modelo mostraba cierta demora entre la orden y la acción, Pareras aseguró que los desarrollos actuales, que no puede enseñar por acuerdos de confidencialidad, ya no presentan “ninguna demora” y se conducen “de una manera que se parece a un ser humano”.

Pareras puso el acento en un punto clave: la inteligencia es un atributo que emerge de la complejidad. “A partir de 100 millones de conexiones neuronales, todas las escalas detectan un pico muy brusco en el nivel de inteligencia”, explicó. En esta línea, abrió el debate de si la IA tiene conciencia o si en algún momento se podrá llegar a conocer: “No existe nada que nos permita inferir cuál es la consciencia de un ser humano. Vosotros me estáis escuchando hablar y entenderéis que soy consciente, pero no tenéis ninguna medida directa de si soy consciente o no, simplemente me comporto igual que vosotros. La pregunta de si una IA es consciente o no, en ciertos sentidos, carece de importancia porque no lo podremos saber, de hecho, nunca. Lo importante es si se va a comportar como una persona de nuestro entorno o no, y la respuesta es que sí”.

“La IA va a ser un científico”

Pareras también vinculó este cambio con la biotecnología. “La IA no va a ser un asistente de científicos, va a ser un científico en sí misma”, afirmó. Un hecho que abre un nuevo paradigma.

“Así como un modelo lingüístico predice palabras, la IA en biotecnología predice aminoácidos, secuencias de ADN o proteínas para generar compuestos con propiedades específicas”, explicó el fundador de InVivo Capital Partners. En este contexto,” las empresas biotecnológicas que no integren IA en sus procesos”, advirtió, “no tendrán ninguna oportunidad de sobrevivir en el mercado”.

Ya ocurre en diagnóstico: “Está demostrado que hoy una IA diagnostica mejor una resonancia magnética que un radiólogo”, señaló, recordando que en EE UU apenas quedan residentes en radiología. Con la robótica quirúrgica avanzando al mismo ritmo, pronosticó que “en tres o cuatro años” sucederá lo mismo con los cirujanos.