Las infecciones respiratorias afectan más a mujeres de entre 20 y 59 años

Las infecciones respiratorias afectan en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Al menos así lo ha constatado la Red Centinela Sanitaria de la Región de Murcia encargada de medir la presencia de virus respiratorios en la Comunidad y las tasas de incidencia, cifras que ayer pusieron en común sus responsables durante la celebración de la IV Jornada de la Red Centinela Sanitaria a la que asistió el consejero de Salud, Juan José Pedreño.

En el encuentro los asistentes conocieron asuntos de interés como la influencia del género y la edad en la incidencia de infecciones respiratorias agudas en la Región de Murcia.

Este estudio revela que, en la franja de mujeres de 20 a 59 años, la incidencia de visita a consultas por infección respiratoria aguda en la temporada 2023-2024 fue un 68% superior a la de los hombres de ese mismo grupo de edad.

También las mujeres de 60 a 79 años tienen una mayor probabilidad de consultar por infecciones respiratorias agudas respecto a los hombres de esos grupos de edad, mientras que en los menores de 5 años y también mayores de 80 años es mayor la probabilidad de consultar por infecciones respiratorias agudas en varones.

Proyecto piloto

La Red Centinela plantea un proyecto piloto para ampliar el conocimiento sobre el papel del género como determinante de la salud en la incidencia de estas patologías. Este proyecto será liderado por los profesionales de enfermería de la red. Para ello, un cuestionario valorará si los roles de género podrían explicar las diferencias en la incidencia de estas enfermedades, como por ejemplo analizar el papel de las personas cuidadoras, o las profesiones con mayor contacto con población infantil o enferma, entre otros.

El corazón de la Red Centinela está formado por 124 profesionales de Primaria que colaboran con Epidemiología.