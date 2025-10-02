Óbito
Fallece Francisco Briones, director de RTVE en Murcia
Nacido en 1978, se incorporó a la delegación murciana de la cadena pública en 2014
E.P.
El director de RTVE en Murcia, Francisco Briones, ha fallecido este jueves a los 47 años en la capital de la Región. Briones, nacido en 1978, era diplomado en Ingeniería Técnica de Telecomunicaciones por la Universidad de Alicante y técnico superior de Sonido por el IES Puerta Bonita de Madrid, según la página web de RTVE.
Inició su carrera en RTVE tras obtener una plaza de técnico superior de sonido en la convocatoria general de 2007 en el Centro de Producción de Sant Cugat, en Cataluña, donde participó y diseñó producciones y retransmisiones de TVE.
Se trasladó a Madrid en 2011, pasando a formar parte del equipo de sonido de TVE en Prado del Rey, donde se especializó en postproducción. En 2014 se incorporó al centro territorial de RTVE en Murcia, donde desarrolló las funciones de reportero gráfico.
- Malas noticias para los murcianos: adiós a los 3 próximos festivos nacionales
- Muere una mujer de 56 años al caer su coche desde el viaducto de la A-7 en Javalí Nuevo
- Una tromba de agua sorprende a los vecinos de Molina de Segura y otras localidades de la Vega del Segura
- Los 28.000 empleados del SMS recibirán dos ‘pagas extra’ por los atrasos
- Amplían la alerta naranja por fuertes lluvias a toda la Región de Murcia
- Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop
- Estas son las carreteras cortadas este lunes en Murcia por el temporal
- Murcia estrenará el primer hotel 5 estrellas en primavera