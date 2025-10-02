“Cada euro invertido en biotecnología devuelve entre 3 y 8 euros”

Según el Jones Research Lab de la Comisión Europea la biotecnología devuelve entre tres y ocho euros por cada euro invertido. Se posiciona así como un sector que abre la puerta a la transformación de, entre otros sectores, la salud y la agricultura. El dato lo aportó Joaquín Gómez Moya, presidente de la Asociación de Bioempresas de la Región de Murcia (Abiomur), durante su ponencia en la IV Jornada de Biotecnología organizada por La Opinión y el Instituto de Fomento de la Región de Murcia (Info).

Gómez Moya elogió el ecosistema biotecnológico de la Región, el cual “está cada vez más conectado, y es más capaz y complejo”. A su juicio, no se trata únicamente de mayores cifras -inversión, spin-offs, patentes- sino de la calidad de las relaciones que se tejen entre instituciones, industria, sistema sanitario y academia. Esa conectividad, añadió, “multiplica la capacidad de convertir conocimiento en impacto real”.

El presidente de Abiomur puso sobre la mesa uno de los objetivos de la asociación: mapear y fortalecer esas conexiones. En esta línea, subrayó que el reto no es sólo contabilizar recursos, sino registrar y fomentar colaboraciones, proyectos conjuntos y consorcios. Para Gómez Moya, superar los “silos” y promover la colaboración interdepartamental “permite desarrollar carreras menos lineales y perfiles híbridos” que son precisamente los que integran tecnologías como la Inteligencia Artificial en las cadenas de valor biotecnológicas.

La Opinión

Escalar procesos, explicó, “es un nivel de dificultad superior”. Esa escala implica retos técnicos y financieros -desde ensayos clínicos hasta la sofisticación de instrumentos inversores- pero también oportunidades de gobernanza y posicionamiento internacional. En su diagnóstico, la biotecnología impulsa la modernización de normas y la sofisticación de los mercados financieros, al tiempo que crea una marca científico-industrial para ciudades y territorios.

Gómez Moya recurrió además a indicadores de complejidad económica para sostener su argumento: citó el trabajo del Harvard Growth Lab, que, según él, “demostró como una mayor diversidad económica en el sistema sanitario y en la bioeconomía generaba no solo un mayor crecimiento, sino un mayor crecimiento sostenido”, con ejemplos de sociedades que, a pesar del envejecimiento, han prosperado, como Japón o Corea del Sur.

En ese marco, la cifra aportada por el Jones Research Lab también reforzó su punto: “Por cada euro que se invertía en biotecnología, agroambiental o médica, había un retorno de 3 a 8 euros”, una cifra que “midió rigurosamente con metodologías econométricas absolutamente fiables y contrastadas”. Para una región con “un sustrato excelente de potencia agroexportadora, de ciencia emergente y una buenísima sanidad”, como es la Región de Murcia, la biotecnología y la biomedicina son, en palabras de Gómez Moya, “el puente natural hacia esa economía más compleja y, por tanto, más resiliente, más competitiva”.

La propuesta de Abiomur se traduce en una invitación operativa: aprovechar la proximidad institucional y la densidad de relaciones locales para gestionar el tamaño de la región como “una palanca de agilidad y de colaboración”. Esa estrategia busca convertir ventajas comparativas -cercanía entre actores, tejido sanitario sólido, base agroexportadora- en proyectos que otros tendrían más dificultad en articular con rapidez.

El mensaje final de la intervención hiló lo económico con lo social. Más allá de los retornos y las patentes, Gómez Moya defendió que la biotecnología “construye capacidades que nos hacen no solo más competitivos, sino que nos mejoran como sociedad”.