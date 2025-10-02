Los estudiantes de la Región vacían las clases contra el genocidio en Palestina

Los estudiantes murcianos han salido este jueves a la calle y han levantado la voz contra el genocidio que está cometiendo Israel contra el pueblo palestino. Miles de alumnos han dejado las aulas vacías y secundado la huelga nacional convocada por el Sindicato de Estudiantes, protesta que ha concentrado a cientos de jóvenes en la plaza de la Glorieta de Murcia a mediodía al grito de "¡Las tierras robadas, serán recuperadas!".

Quienes han participado en la protesta han coreado lemas contra Israel y pedido libertad para el pueblo palestino. Con pancartas y carteles los estudiantes de la Región de Murcia han reclamado libertad para niños, mujeres y hombres, la reconstrucción de los hospitales que han sido arrasados y han recordado que ante tal situación "el silencio es igual a complicidad", con el firme propósito de remover conciencias.

Los jóvenes murcianos piden a los gobiernos la ruptura con Israel, que el ejército israelí salga de Palestina, Líbano y Siria y han gritado "No al genocidio" en una mañana calurosa en la que muchos iban preparados con abanicos y banderas, que también han servido para cubrirse y aguantar el sol de estos primeros días de otoño.

El Sindicato de Estudiantes denuncia el "exterminio" que está sufriendo la población de Palestina y la falta de respuesta internacional tras dos años de ataques continuados. Lo que les ha llevado a convocar la huelga estudiantil de este jueves en toda España.

En Murcia los propios directores de los institutos comunicaban a las familias a principio de semana la convocatoria de esta huelga, en la que no han podido participar los alumnos de primero y segundo de ESO debido a su edad, y en las comunicaciones oficiales les hacían saber que el no acudir a clase este 2 de octubre no supondría ninguna falta de asistencia para los estudiantes.

La huelga de estudiantes coincide con la detención la pasada noche de los 65 españoles que viajaban en la Global Sumud Flotilla, un grupo de 47 embarcaciones con medio millar de activistas, políticos y trabajadores de medio centenar de países que partió de Barcelona y otras costas hace un mes para tratar de romper el bloqueo de ayuda humanitaria impuesto por Israel en Gaza. Esto ha llevado también a que este jueves desde colectivos como Solidaridad Palestina Libre, Global Sumud Flotilla y Global Movement to Gaza se haya convocado otra concentración a las siete de la tarde para protestar contra el asalto a la flotilla, protesta que se repetirá en varias ciudades españolas y que en Murcia se repetirá en la Glorieta de España.