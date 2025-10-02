Doce investigadores de la UPCT destacan en el ranking mundial de Stanford de los científicos más influyentes de 2024

La Universidad de Stanford (Estados Unidos) ha publicado recientemente la actualización anual de su ‘ranking’ de investigadores, que identifica a los científicos que han tenido un mayor impacto significativo en sus campos de estudio, midiendo no sólo la cantidad de publicaciones, sino también la calidad y la influencia de su trabajo en la comunidad científica.

En el nuevo listado ‘Updated science-wide author databases of standardized citation indicators’, coordinado por el investigador John Ioannidis, la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) cuenta con doce investigadores en el ‘ranking’ de los científicos más citados en 2024, una clasificación que recoge al 2% de autores del mundo cuyos trabajos académicos tuvieron mayor impacto el pasado año.

La investigadora de la Facultad de Ciencias de la Empresa Emma García Meca es la primera docente de la UPCT que aparece en el ranking, seguida de sus compañeros de centro Carmelo Reverte y Juan Gabriel Cegarra. Después, les siguen los investigadores Raúl Zornoza, Francisco Artés Hernández, Ángel Molina, Juan Luis García Guirao, Pablo Bielza, Toribio Fernández Otero (ya jubilado), José Luis Gómez Tornero, Blas Zamora y Laura García García, que imparten docencia en las Escuelas de Agrónomos, Industriales, Telecomunicaciones e Ingeniería Naval y Oceánica.

El listado se ha elaborado analizando la base de datos SCOPUS (Elsevier) e incluye a unos 200.000 investigadores clasificados en 22 campos científicos y 174 subcampos a partir de un indicador compuesto basado en distintas métricas: citas recibidas, índice H, índice Hm de Schreiber ajustado por coautorías y citas de artículos en diferentes posiciones de autoría. “El reconocimiento en este ranking es de gran relevancia, ya que significa que los trabajos de estos académicos han sido fundamentales para el avance del conocimiento en sus respectivas áreas, influenciando no solo el desarrollo de nuevas investigaciones, sino también las aplicaciones prácticas de sus descubrimientos”, destaca el investigador de la UPCT Carmelo Reverte.