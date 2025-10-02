Podemos denuncia que el buque que partió desde Cartagena "ha dejado tirada” a la Flotilla

Desde Podemos de la Región de Murcia denuncian que el buque 'Furor' de la Armada, que partió desde Cartagena el pasado 24 de septiembre, ha "dejado tirada” a la Flotilla de la libertad "por orden del Gobierno nacional". “Pedro Sánchez anunció que iba a enviar un buque para proteger a la Flotilla, pero en cuanto Israel se ha acercado ha retirado su protección y los ha dejado tirados”, aseguran desde el partido morado.

Por su parte, fuentes de Defensa aseguran que la embarcación continúa bordeando la zona de exclusión marítima y permanecerá allí hasta que se normalice la situación, después de esta madrugada Israel haya interceptado varios barcos de la flotilla humanitaria con destino a Gaza, han confirmado fuentes de Defensa.

Según el último reporte de La Global Flotilla Sumud, a las 00:20 GMT del jueves, Israel había interceptado a 13 embarcaciones con casi 200 voluntarios a bordo, 30 de ellos españoles.

Sara Fernández

El resto de naves continuaban a esa hora en marcha hacia Gaza y se encontraban a 46 millas náuticas de las costas del enclave palestino (unos 85 kilómetros).

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha convocado a la encargada de negocios de la Embajada de Israel en España para protestar por la detención de los activistas de la flotilla y ha confirmado que han desplazado al cónsul en Tel Aviv y dos guardias civiles al lugar donde ha sido desembarcado el primer grupo, entre los que hay españoles.

Albares, en una entrevista en TVE, ha detallado que, según la información que tiene el Ministerio, sobre las 8:00 horas, ha llegado un primer grupo a tierra de detenidos por Israel de miembros de la flotilla Global Sumud, aunque se ignora quién compone ese grupo y la cifra exacta de españoles, de los 65 que Exteriores tiene localizados.

El buque de acción marítima (BAM) 'Furor' zarpó la madrugada del pasado viernes desde el puerto de Cartagena para auxiliar a la flotilla en caso necesario.

Loyola Pérez de Villegas

Podemos llama a una manifestación masiva en la Región

Podemos ha denunciado esta mañana el ataque del ejército de ocupación sionista a la Flotilla de la libertad. “No han cometido ningún crimen”, afirmaba, al respecto, la diputada autonómica morada, María Marín, que señalaba que “llevar ayuda humanitaria a un pueblo como el de Gaza bombardeado y hambriento es un deber” y que “es el régimen de Netanyahu el que está cometiendo un genocidio, según la ONU, y crímenes contra la humanidad, según la Corte Internacional de Justicia”.

Desde Podemos llaman “a la gente de la Región a salir masivamente a las calles esta tarde en apoyo a la Flotilla y al pueblo palestino y también el próximo sábado en la gran manifestación que recorrerá Murcia”.

Marín subrayaba que dichas movilizaciones también deben servir para “protestar contra la actitud hipócrita de un gobierno que solo actúa a golpe de titular”. Por otro lado, critica que Pedro Sánchez “anunció el reconocimiento del Estado palestino, pero a las primeras de cambio aplaude el plan de Trump para repartirse Gaza con Israel y poner un gobierno de ocupación”. “Es el colmo del cinismo y vamos a responder en las calles”, concluía.