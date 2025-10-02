Cumbre de expertos en Murcia para diagnosticar en 48 horas doce enfermedades raras

La Región de Murcia va a ser la sede del primer ‘hackathon’ que se celebra en España e Iberoamerica para descifrar, en el plazo de 48 horas, el mayor número de diagnósticos posibles de doce pacientes pediátricos de diversos países iberoamericanos, etnias y perfiles clínicos con sospecha de padecer una enfermedad rara que no ha sido identificada.

Un ‘hackaton’ es un encuentro de trabajo colaborativo en el que se suman esfuerzos para resolver un determinado reto.

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, recibió este jueves en el Palacio de San Esteban a los organizadores de este evento, que tendrá lugar los días 6 y 7 de octubre en el Auditorio Víctor Villegas bajo el nombre de ‘Únicas: Hackaton Iberoamericano de Enfermedades Raras No Diagnosticadas’.

Concretamente, el máximo responsable autonómico se reunió con la genetista médica y directora estratégica del proyecto Únicas del Hospital Sant Joan de Deu de Barcelona, la murciana Encarna Guillén, y el presidente de la Federación Española de Enfermedades Raras, Juan Carrión, que coordinan este encuentro. En él participarán profesionales de España, Portugal, Reino Unido, Alemania, Holanda, Suecia, México, Colombia, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, Honduras y Brasil.

La iniciativa ha sido impulsada por el Hospital Sant Joan de Déu Barcelona y el Hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, como centros referentes en la atención de las enfermedades raras pediátricas de la Red Únicas. Además, ha contado con el apoyo de la Federación Española de Enfermedades Raras, la Universidad de Murcia, el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria Pascual Parrilla o la Fundación para la Formación e Investigación Sanitarias de la Región de Murcia, entre otras entidades.

Este ‘hackathon’ constituye un evento único multidisciplinar que reúne a más de 125 profesionales de toda Europa e Iberoamérica, clínicos, genetistas médicos y genetistas de laboratorio, bioinformáticos, científicos de datos y otros especialistas en torno al reto del diagnóstico.

Durante el encuentro se explorará en estos doce pacientes sin diagnóstico conocido su fenotipo (características clínicas), el ADN (a través de genomas de fragmentos cortos y largos), el ARN (transcriptomas que identifican los genes que están activos) y procesos de metilación (cambios químicos que activan o desactivan los genes). De esta forma, es posible revelar lo que otras exploraciones o pruebas genéticas previas han podido pasar por alto. Los trabajos se apoyarán en herramientas de IA para la integración e interpretación de todos estos datos.