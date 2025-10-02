La Comunidad facilita que más de 25.000 mayores de la Región puedan permanecer en su hogar

La Comunidad facilita en la actualidad que más de 25.000 mayores puedan permanecer en su hogar, gracias al nuevo modelo de cuidados de atención a las personas mayores que está implantando en la Región. Se trata de una iniciativa basada en fomentar el envejecimiento activo y en atender la demanda de las personas mayores que eligen permanecer en su entorno habitual el mayor tiempo posible.

La consejera de Política Social, Familias e Igualdad, Conchita Ruiz, destacó durante el acto de entrega de los ‘Premios Mayores 2025’ que “estamos reforzando gran parte de los recursos regionales hacia esa línea de atención, porque esa es la petición que nos hacen, a día de hoy, los mayores de esta Región. Para ellos, la prioridad es permanecer en su casa, con la mayor autonomía posible, y con la tranquilidad de sentirse atendidos y protegidos en todo momento”.

A esta finalidad destina el Gobierno regional en 2025 más de 32 millones de euros, a través de diferentes programas y servicios de atención domiciliaria. Entre ellos, el programa regional ‘Cercanos’, dirigido a acercar servicios asistenciales a los mayores que viven en poblaciones alejadas del casco urbano, como podología, fisioterapia, gerontogimnasia o talleres de desarrollo cognitivo. También, el servicio de ayuda a domicilio, gracias al cual los usuarios pueden mejorar su autonomía y calidad de vida dentro de su propio hogar, con el apoyo de personal especializado.

La última incorporación es un nuevo dispositivo de teleasistencia predictiva que permite detectar cambios en los hábitos o conductas de la persona que vive sola, con el fin de prevenir o actuar frente a posibles riesgos

En el caso de la teleasistencia, la Comunidad pone a disposición de las personas mayores un servicio de tecnología avanzada para detectar posibles riesgos o necesidades de apoyo en su domicilio. Precisamente, dentro del mismo, la consejera explicó el nuevo dispositivo que está empezando a implantar la Comunidad “en los hogares de las personas dependientes que viven solas, con escasa red social de apoyo, y que requieren de atención permanente”.

Se trata de un mecanismo de teleasistencia predictiva de riesgos en el hogar que, a través de sensores no invasivos, es capaz de monitorizar las rutinas que la persona mantiene dentro de su domicilio y alertar al personal de seguimiento ante cualquier cambio en sus hábitos de conducta. “Esto mejora la respuesta de atención, ya que nos permite prever cualquier deterioro en la salud física, mental o emocional de las personas usuarias de este servicio”, resaltó Ruiz.

La previsión de la Consejería de Política Social es acercar este servicio a un centenar de personas mayores de la Región.

Francisca Moya, Persona Mayor del año

La gala de entrega de los ‘Premios Mayores Región de Murcia’ tuvo lugar este miércoles, en el Teatro de Invierno de San Javier, con el reconocimiento a la primera mujer catedrática de la Universidad Murcia, Francisca Moya del Baño, como ‘Persona Mayor del año’. Una mujer que ha sido pionera en numerosos aspectos de la docencia y que destaca además por ser voluntaria en las entidades de Proyecto Hombre y Cruz Roja.

Por su parte, y bajo esta modalidad, ha recibido la mención de honor Soledad Martínez Lucas, por promover la mejora de la calidad de vida de las personas con alzhéimer en Lorca durante más de 30 años.

En el ámbito local, también ha sido reconocida la labor social impulsada por el taller de animación a la lectura y escritura del centro social de mayores de Molina de Segura. Una iniciativa en la que 45 mayores, además de leer, crean sus propias composiciones literarias.

Una distinción que también ha recibido el taller intergeneracional ‘Historias que conectan’, del Ayuntamiento de Murcia, por unir a jóvenes y mayores en el intercambio de experiencias y conocimientos, a través de aplicaciones informáticas.