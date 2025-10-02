La mitad de los murcianos ven bien los Presupuestos regionales de 2025

Según el Cemop, casi la mitad (un 46,1% de los encuestados) de los murcianos tiene una valoración positiva o muy positiva de los Presupuestos de la Comunidad de este año, fruto del acuerdo entre el PP y Vox y que costaron a las primeras cesiones importantes, como el cierre del centro de protección de menores de la pedanía murciana de Santa Cruz.

Por el contrario, uno de cada tres ciudadanos lo rechaza completamente. Con respecto al sexo, más de la mitad de los varones están satisfechos con el pacto, pero el porcentaje se reduce al 40% cuando se le pregunta a las mujeres. La generación más crítica con los Presupuestos de 2025 es la de los ‘baby boomer’ (de 65 años en adelante); sin embargo, los de la generación ‘X’ (45-60 años) y los ‘millennials’ (29-44 años) son los que están más a favor.

Las opiniones sobre la eliminación de las subvenciones a patronal y sindicatos están divididas

Otra de las decisiones tomadas por el Ejecutivo regional como consecuencia de las negociaciones con Vox para sacar a adelante las cuentas de 2025 fue la eliminación de las subvenciones que, por parte de la Comunidad Autónoma, reciben los empresarios y los sindicatos para, entre otras cosas, participar en los procesos de negociación colectiva. En concreto, a través de la reforma de la Ley de Participación Institucional se eliminó la obligatoriedad de consignación de partidas presupuestarias nominativas a patronal y sindicatos para promover el método de concurrencia competitiva frente al modelo de subvención directa.

En este caso, las opiniones están bastante más divididas, según el centro de estudios adscrito a la UMU. Así, mientras que el 40,6% valora este pacto de forma positiva o muy positiva, el 41,3% tiene una valoración contraria. Considerando el género, la valoración negativa o muy negativa es prácticamente la misma entre mujeres y hombres, mientras que en función de los grupos de edad se observa que, nuevamente, la generación ‘X’ (45-60 años) es la que tiene una valoración más positiva.

Situación económica

La valoración positiva de la situación política en la Región de Murcia es minoritaria: únicamente un 24,1% de la ciudadanía la califica como buena o muy buena. Sin embargo, el desglose por sexo revela un matiz relevante, destaca el Cemop: las mujeres (24,3%) muestran una percepción más optimista que los hombres (23,8%), invirtiendo así la tendencia observada en anteriores barómetros. Se trata de la primera vez en la serie histórica en que las mujeres superan a los hombres en este indicador, «lo que sugiere un cambio significativo en los patrones de percepción política por género».