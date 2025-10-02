Torre Pacheco aleja al PP de la mayoría absoluta y dispara a Vox en el Cemop

Vox se alza como segunda fuerza en la Región de Murcia, superando al Partido Socialista, en el Barómetro de Verano de 2025 que publica este miércoles el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que le otorga un total de 13 escaños y roza el 28% de los votos, diez puntos más que en las elecciones de 2023 y 4 diputados más.

Malas noticias para el Partido Popular en esta encuesta, ya que le aleja aún más de la mayoría absoluta. Los de López Miras bajarían de 21 a 18 escaños si se celebraran hoy elecciones. Un 36% de los murcianos seguiría confiando en el partido que lleva ya treinta años en el poder en esta comunidad.

Podemos-IU mantendrían sus dos diputados en el Grupo Mixto, aunque crecería su apoyo

Jarro de agua fría para el Partido Socialista, que dejaría de ser el principal partido de la oposiciónal adelantarle el partido más conservador del hemiciclo. El Cemop le quita un diputado más, dejándolo con 12 representantes en la Cámara murciana. No obstante, el porcentaje de voto prácticamente no cambia: del 25,9% de 2023 al 25,8% que confiaría en él ahora.

La coalición de Podemos e Izquierda Unida se mantendría en el Grupo Mixto con el mismo número de diputados, 2, aunque mejoraría el número de apoyos, superando holgadamente el 5% (del 4,8 de hace dos años al 5,6%).

Estimacion de voto. / L. O.

Los investigadores del centro de estudios destacan que el PP ha perdido más de siete puntos porcentuales en los dos últimos años, «pero en especial en estos últimos dos meses». De hecho, el sondeo refleja que cerca de 37.000 electores han cambiado su voto del Partido Popular a Vox desde las últimas elecciones autonómicas. Esto es un problema porque, como recuerdan desde el Cemop, a nivel nacional (datos del CIS y de otras encuestadoras que ofrecen datos en abierto) se venía observando que la transferencia del voto socialista hacia el PP estaba reduciéndose, y que otro actor, Vox, se estaba beneficiando de una parte de esta. «Esto también ocurre en la Región. El Partido Popular ya no recibe transferencias desde el PSOE, pero Vox sí», subrayan.

Uno de los principales motivos de esta migración se explica por el debate migratorio, bandera de Vox que los ‘populares’ han intentado emular sin demasiado éxito, a la vista de los resultados del barómetro. «El PP se suma a una oferta en la que él no ha sido quien generó la demanda y con un líder no confiable para satisfacerla», señalan desde el Cemop.

Los investigadores advierten de que Vox puede crecer más si absorbe más «voto protesta»

Los sucesos de Torre Pacheco de este verano, cuando la agresión a un anciano a manos de un migrante desencadenaron persecuciones racistas durante una semana por parte de extremistas de derecha, aparecen como catapulta de Vox. «Cambió de manera brusca las preferencias de los electores. El PP quedó atrapado en el marco de un discurso de confrontación entre el odio de la extrema derecha hacia la población inmigrante de origen magrebí y las críticas de la izquierda a lo que considera una ola fascista y reaccionaria», indican los expertos en opinión pública. Consideran que el discurso de Vox en un caso así tiene las de ganar porque proponen «soluciones simplistas a un problema complejo, aprovechando su hegemonía en el mundo de las redes sociales».

En este sentido, argumentan que «las batallas sobre los pilares del estado del bienestar, como la educación, la sanidad, etcétera, no interesan a los más jóvenes, y por eso Vox no habla de estas cuestiones. Es un tipo de mensajes que requieren de argumentación, dosis de exposición didáctica y unos conocimientos más especializados».

«Incertidumbre» hasta 2027

Los investigadores del Cemop afirman que este barómetro abre un panorama en la Región de «mucha incertidumbre», puesto que el escenario puede ir cambiando mucho durante los próximos meses: afirman que el PSRM, que sube con respecto al sondeo de primavera, puede seguir mejorando al contar con un «líder renovado»; sobre el PP de la Región de Murcia, señalan que podría volver al resultado de 2023 si activa todo su «voto reserva»; y de Vox, aseguran que aún tiene margen de crecimiento si suma más «voto protesta de procedencias ideológicas muy dispares, incluida la extrema izquierda».

Lo que parece cada vez más evidente es que la gran batalla electoral hasta 2027 va a ser entre las dos derechas de esta Comunidad Autónoma: PP y Vox.

Contexto Este sondeo, cuya muestra es de 820 casos, se llevó a cabo entre el 1 y el 12 de septiembre, dos meses después de los incidentes racistas de Torre Pacheco, y durante los días en los que Vox comenzó a exigir el cierre de todos los centros de menores en los que pudiera haber niños y niñas migrantes. También sucedió la convocatoria de prensa de los de Abascal, que fue publicada en redes sociales, a las puertas del centro de protección de menores de Santa Cruz y que terminó siendo prohibida por el delegado del Gobierno. Allí se vivieron momentos de tensión con algunos dirigentes de Podemos. Podría llegar a sorprender la escasa bajada del PSRM (que incluso mejora con respecto al barómetro anterior) teniendo en cuenta las noticias de corrupción del caso Ábalos y a la entrada en prisión de Santos Cerdán el 30 de junio.

Los políticos y su entorno continúan siendo la principal preocupación para la ciudadanía de la Región, según el Barómetro de Verano del Cemop; sin embargo, cae con fuerza del 23,9% del sondeo anterior al 13,2% en el actual. La generación ‘Baby Boom’ y la Silenciosa (61 años y más) son quienes en mayor medida así lo consideran (14,3%), seguidos de la Generación X (45-60 años) (un 14,2%).

Problemas más importantes para la Región. / L. O.

La inmigración, que en el barómetro anterior aparecía señalada como problema por un 6,3% de la ciudadanía, sube al 10,7%, situándose como el segundo problema de esta región.

Por otra parte, y como ya venía ocurriendo en anteriores encuestas, el presidente regional Fernando López Miras es el mejor valorado por los murcianos. Por el contrario, el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, el último de la clasificación.

A nivel nacional, Feijóo se mantiene como el líder mejor puntuado con un 4,1, seguido de Abascal, (3,8), Yolanda Díaz (3,4) y Pedro Sánchez (2,8).