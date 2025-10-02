Bajan los accidentes, pero suben las muertes en el trabajo

A pesar de que los accidentes laborales con baja han disminuido en la Región de Murcia en lo que va de 2025, los fallecimientos ligados a la jornada laboral han aumentado, sobrepasando ya la cifra total del año pasado. Hasta donde hay registros, 24 trabajadores han perdido la vida este año en la comunidad a causa de accidentes ocurridos durante su jornada laboral o en trayecto de ida o vuelta de la misma.

Así lo indican las cifras de la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social desveladas durante la Jornada sobre Seguridad y Salud en el Trabajo que se celebró ayer en la Ciudad de la Justicia. La cita reunió a diversos actores relacionados con la seguridad laboral, entre ellos el Fiscal Superior José Luís Díaz Manzanera, el fiscal de sala Ángel J. Muñoz Marín, el presidente de la Croem, las secretarias generales de UGT y CC.OO., y diversos representantes de Inspección de Trabajo, del Instituto de Seguridad y Salud Laboral y Marisa López Aragón, al frente de la Consejería anteriormente citada.

El Goierno regional aseguró a este periódico tomarse «con la máxima seriedad» el repunte de accidentes mortales: «Cada accidente mortal es una tragedia que no puede quedar reducida a una estadística, y por eso estamos actuando con firmeza». Además, insisten en que se están «intensificando las acciones preventivas» a través del Plan de Actividades del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL), «que contempla más de 60 actuaciones específicas».

La mayoría de los accidentes mortales ocurre en la carretera y aumentan los que suceden ‘in itinere’

Para la secretaria general de Comisiones Obreras en la Comunidad, Teresa Fuentes, la prevención es la clave y por eso solicita reforzar el ISSL: «Desde 2012, la plantilla ha ido disminuyendo y ha pasado de 78 personas a 38. Nos gustaría que volviera a ser un organismo autónomo pero, sobre todo, que se le dote de la plantilla necesaria», lamenta.

Más muertes que en 2024

Si el primer semestre del año ya dejaba 7 accidentes mortales en el contexto laboral más que en el mismo periodo de 2024 –18 en total en 2025, de los cuales 13 ocurrieron durante la jornada de trabajo y 5 ‘in itinere’, es decir, durante el trayecto del empleado hacia o desde el trabajo–, los datos hasta septiembre ya han superado la cifra total del pasado año entero. Hasta septiembre, los registros muestran a 24 fallecidos en el trabajo este año, 9 más que en el mismo periodo del año pasado.

2024 se cerró con 21 muertes laborales –18 en la jornada y 3 ‘in itinere’–, una cifra que entonces afianzaba una tendencia descendente: eran 11 menos que en 2023 y 30 menos que en 2022.

La mayor parte de estos accidentes ocurre en la carretera, por lo que desde el Gobierno regional han impulsado el ‘Sello de Movilidad’, un calificativo que «reconocerá a las empresas que aplican planes de movilidad y seguridad vial, fomentando también la sostenibilidad medioambiental, en un contexto en el que se ha visto incrementada la movilidad laboral». El calificativo se entregará tras «una evaluación de los requisitos por una comisión técnica integrada por el Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) y la Jefatura Provincial de Tráfico».

Disminuyen los accidentes

En contraste con las cifras de fallecimientos en el trabajo, los accidentes con baja han caído: de enero a julio se registraron 12.763, un 5,4% menos que en el mismo tramo de 2024 –donde hubo 13.497 accidentes–. También ha disminuido el índice de incidencia, es decir, el número de accidentes por cada 100.000 afiliados, que se sitúa ahora en 1.692,8: un 7,7% menos que el año pasado.

Esta cifra indica una mejora en la prevención y las condiciones del trabajo, explican desde la Consejería, dado que, proporcionalmente, ha disminuido el número de accidentes por cada trabajador.