Alfabetización mediática como antídoto frente a la desinformación

Frente a tecnologías cada vez más sofisticadas, como la inteligencia artificial generativa o los códigos algorítmicos de las plataformas sociales, académicos y periodistas coinciden en que la mejor arma sigue siendo la formación ciudadana. En el marco de las III Jornadas Nacionales de Desinformación y Defensa, celebradas en la Universidad de Murcia, la catedrática de Periodismo de la Universidad de Málaga, Bella Palomo, subraya que las plataformas digitales son parte del problema, pero insiste en que la respuesta más eficaz está en la educación.

"La principal herramienta es tener conciencia de que tiene que existir una alfabetización mediática y algorítmica. Los estudiantes deberían recibir formación obligatoria desde primaria y secundaria para ser ciudadanos capaces de elegir y tomar mejores decisiones". Palomo recalcó que esa alfabetización no puede quedarse en las aulas: "A quienes ya les quedan lejos las clases se les ofrecen formaciones gratuitas en bibliotecas, asociaciones de prensa o ayuntamientos. Hay que contrastar siempre la información, huir de una única fuente... Tenemos que ser un poco ciudadanos detectives".

La periodista también defendió un papel más activo de los propios profesionales de la comunicación en este proceso, con "un papel del periodista que es más importante que nunca, aunque es difícil en una situación de precariedad. Hay que desempeñar un rol como periodistas ‘educomunicadores’, formando a ciudadanos en institutos o asociaciones".

El concepto de 'educomunicador', promovido desde la universidad, aparece así como una salida laboral y, al mismo tiempo, como una estrategia social imprescindible de profesionales de la comunicación que no solo informan, sino que también enseñan a otros a comprender cómo se difunden los bulos y cómo contrastar la información.

Para Juan Miguel Aguado, catedrático de Periodismo de la Universidad de Murcia, esa misión educativa es inseparable de la función universitaria: "Somos formadores de comunicadores y ellos son actores protagonistas del debate público en sociedades democráticas. Tenemos que formarlos para que sepan identificar la desinformación, que entiendan cómo están cambiando las industrias que la producen y que permitan preservar el debate público. Si no, corremos el riesgo de que se convierta en un territorio de batalla al servicio de intereses ajenos a los del ciudadano".

Inteligencia artificial

Las jornadas tratan de dejar clara la magnitud del reto, al que se incorpora la inteligencia artificial generativa como nuevo terreno en la creación de narrativas manipuladoras. Gregorio Martínez Pérez, catedrático de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Murcia y director del CyberDataLab, advierte que la IA generativa se ha convertido en un reto fuera de los mecanismos tradicionales de control: "Incontrolable es una palabra que se aplica relativamente bien, da un poco de miedo, pero creo que es así".

Martínez describe cómo esta tecnología empieza a desafiar incluso a la propia identidad humana. "Ya estamos viendo agentes de IA capaces de representarme mejor en mi propio estilo, incluso de reflejar si estoy de buen humor o cabreado mejor que uno mismo".

El investigador insiste en que la batalla no es equilibrada. "Los que están en el otro lado ya tienen ventaja. Saben cuándo van a atacar; nosotros no sabemos cuándo defendernos. Ese impacto que llamamos inteligencia artificial lo tenemos que utilizar de una manera equilibrada para no quedarnos atrás", afirmó.