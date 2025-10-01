La vacuna de la gripe llegará el día 14 a los centros de salud

Este lunes arrancaba la vacunación contra la gripe en los centros escolares para los niños, el 6 de octubre se iniciará en residencias y el día 14 comenzará en los centros de salud la inmunización antigripal y de covid-19 a la población de riesgo como personas de mayor edad (60 o más años en gripe o 70 años o más en covid-19), embarazadas o personas con distintas patologías, así como vacunación antigripal de trabajadores esenciales y sanitarios.

Las personas de grupos no prioritarios podrán recibir la vacuna de la gripe en su centro de salud en el mes de diciembre.

Ampliación en niños hasta 9 años

La campaña de vacunación de la temporada 2025-2026 incluye como novedad la vacunación antigripal infantil hasta los 9 años, para disminuir el número de casos y evitar complicaciones que precisan ingreso. Ya cuando se vacunaba solo hasta los 59 meses, se estimó que se evitaron en una temporada 2.700 casos de gripe, lo que se pretende mejorar con la ampliación de la edad de vacunación.

La Comunidad es así la primera autonomía que amplía la vacunación antigripal en sus propios centros escolares hasta los nueve años, que se extiende a más de 65.000 menores de esa edad.