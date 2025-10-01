El Servicio Murciano de Salud (SMS) ha establecido los servicios mínimos en los hospitales públicos regionales, así como en centros de salud y consultorios, de cara a la huelga convocada el próximo viernes por parte de los profesionales sanitarios en todo el país, en protesta por el Estatuto Marco del Personal Estatutario de los Servicio de Salud que prepara el Ministerio de Sanidad.

Esta es la segunda huelga que se celebra en Murcia por este motivo, aunque es la primera en la que se unen todas las categorías sanitarias, ya que la primera -celebrada el pasado 13 de junio- estuvo protagonizada únicamente por los médicos.

En Atención Primaria se ha establecido que haya en los centros dos médicos de familia y un pediatra en jornada de mañana, además de un médico de familia en horario de tarde.

Respecto a la Atención Hospitalaria, todos los servicios del hospital estarán atendidos como un festivo a excepción de las unidades de diálisis, consultas de Oncología, Cirugía oncológica, urgente y no demorable, radioterapia, tratamientos en hospital de día, farmacia (preparación y dispensación de quimioterapia, u otros tratamientos no demorables), que mantendrán como jornada habitual, al cien por cien, su actividad.

El SMS informa de que las unidades de UCI y Reanimación mantendrán el servicio necesario para garantizar la actividad quirúrgica oncológica, urgente y no demorable, y en cuidados paliativos habrá un facultativo por área.

En cuanto a las urgencias hospitalarias y extrahospitalarias, se atenderá en su integridad.

En el ámbito de la Red de Salud Mental, el servicio mínimo para la atención a drogodependientes correrá a cargo de un facultativo, y en los centros de salud mental se establece un facultativo por centro.

Por último, en servicios complementarios, el Centro Regional de Hemodonación contará al menos con 3 médicos generales, 2 hematólogos por la mañana y uno en guardia localizada.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, explica que ante la protesta del próximo viernes el SMS ha establecido unos servicios mínimos «que respetan el derecho de los trabajadores, al tiempo que garantizan la asistencia sanitaria, especialmente la urgente».