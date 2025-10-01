'Sorpasso' de Vox al PSOE en la Región de Murcia, según el Cemop

Vox se alza como segunda fuerza en la Región de Murcia, superando al PSOE, en el Barómetro de Verano de 2025 que publica este lunes el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), que le otorga un total de 13 escaños y roza el 28% de los votos, diez puntos más que en las elecciones de 2023 y 4 diputados más.

Malas noticias para el Partido Popular en esta encuesta, ya que le aleja aún más de la mayoría absoluta. Los de López Miras bajarían de 21 a 18 escaños si se celebraran hoy elecciones. Un 36% de los murcianos seguiría confiando en el partido que lleva ya treinta años en el poder en esta comunidad.

Cerca de 37.000 electores han cambiado su voto del Partido Popular a Vox desde las últimas elecciones autonómicas

Jarro de agua fría para el Partido Socialista, que dejaría de ser el principal partido de la oposición al adelantarle la derecha del PP. El Cemop le quita un diputado más, dejándolo con 12 representantes en la Cámara murciana. No obstante, el porcentaje de voto prácticamente no cambia: del 25,9% de 2023 al 25,8% que confiaría en él ahora.

La coalición de Podemos e IU se mantendría en el Grupo Mixto con el mismo número de diputados, 2, aunque mejoraría el número de apoyos, superando holgadamente el 5% (del 4,8 de hace dos años al 5,6%).

Los investigadores del centro de estudios destacan que el PP ha perdido más de siete puntos porcentuales en los dos últimos años, "pero en especial en estos últimos dos meses". De hecho, el sondeo refleja que cerca de 37.000 electores han cambiado su voto del Partido Popular a Vox desde las últimas elecciones autonómicas. Los motivos de esta migración se explican por el debate migratorio, bandera de Vox que el Partido Popular ha intentado emular sin demasiado éxito, a la vista de los resultados del barómetro. "El PP se suma a una oferta en la que él no ha sido quien generó la demanda y con un líder no confiable para satisfacerla", señalan desde el Cemop.

La semana de violencia de Torre Pacheco "cambió de manera brusca las preferencias de los electores", subrayan los investigadores

Los sucesos de Torre Pacheco de este verano, cuando la agresión a un anciano a manos de un migrante desencadenaron persecuciones racistas durante una semana por parte de extremistas de derecha, aparecen como catapulta de Vox. "Cambió de manera brusca las preferencias de los electores. El PP quedó atrapado en el marco de un discurso de confrontación entre el odio de la extrema derecha hacia la población inmigrante de origen magrebí y las críticas de la izquierda a lo que considera una ola fascista y reaccionaria", indican los expertos en opinión pública.

Además, afirman que este barómetro abre un panorama en la Región de "mucha incertidumbre", puesto que el escenario puede ir cambiando mucho durante los próximos meses: afirman que el PSRM, que sube con respecto al sondeo de primavera, puede seguir mejorando al contar con un "líder renovado"; sobre el PPRM, señalan que podría volver al resultado de 2023 si activa todo su "voto reserva"; y de Vox, asegura que aún tiene margen de crecimiento si suma más "voto protesta de procedencias ideológicas muy dispares, incluida la extrema izquierda".

Lo que parece cada vez más evidente es que la gran batalla electoral hasta 2017 va a ser entre las dos derechas de la Región de Murcia: PP y Vox.