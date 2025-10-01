El SMS cobrará más a la UCAM por las prácticas en los hospitales públicos

Desde este curso 2025-2026 la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) tendrá que pagar más al Gobierno regional para que sus alumnos de las ramas sanitarias puedan realizar prácticas en hospitales y centros públicos del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Así queda recogido en los nuevos convenios que han suscrito la presidenta de la universidad privada, María Dolores García, y la directora gerente del SMS, Isabel Ayala, y en los que se establecen las condiciones que deben regir la realización de prácticas académicas externas universitarias de los estudiantes de los grados de Medicina, Enfermería y Fisioterapia.

La principal novedad en la actualización de estos convenios, que tienen una duración de cuatro años y que se vienen renovando desde que se inició la colaboración en el año 2016, es el aumento del precio de la contraprestación que tiene que abonar la UCAM al Servicio Murciano de Salud por cada uno de los alumnos que se forman en los hospitales y centros de salud públicos de la Región de Murcia.

Concretamente, la Universidad Católica de Murcia tendrá que abonar desde este curso 1,20 euros por cada alumno y hora de prácticas en el caso de los estudiantes de Medicina; mientras que para los de los grados de Enfermería y Fisioterapia se ha establecido esta compensación por el uso de las instalaciones, medios humanos y materiales en los hospitales públicos en 1,00 euros por alumno y hora de práctica que se realice.

Estas cantidades suponen una importante actualización de los precios que se abonan por las horas de prácticas en centros del SMS. Concretamente, la cantidad que se pagará por cada uno de los alumnos de Medicina ha pasado de 1,00 a 1,20 euros por hora de prácticas; mientras que en el caso de los grados de Enfermería y Fisioterapia se ha duplicado el precio, al haber pasado de 0,50 a 1,00 euros por alumno y hora de prácticas, tal y como confirman desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Desde la Consejería de Salud se limitan a indicar que este incremento de precios se corresponde con la actualización del IPC (Índice de Precios al Consumo).

Santa Lucía y Rafael Méndez

Lo que no cambia en la actualización de estos convenios son los centros a los que la universidad privada de Murcia está adscrita para las prácticas sanitarias de sus alumnos.

Los estudiantes del grado de Medicina de la UCAM realizarán sus prácticas curriculares en los hospitales Santa Lucía y Rosell de Cartagena, así como en el Rafael Méndez de Lorca y en los centros sanitarios de sus zonas básicas de salud y puntos periféricos.

En Enfermería se limitan estas prácticas al Hospital Santa Lucía y sus zonas básicas de salud. Mientras que los alumnos de la titulación de Fisioterapia podrán hacerlas en los dos hospitales de Cartagena (Santa Lucía y Rosell) y sus centros periféricos, tal y como queda recogido en los convenios a los que ha tenido acceso La Opinión.

Los hospitales públicos del Servicio Murciano de Salud abrieron sus puertas a los alumnos de la UCAM en 2016, cuando se firmó el primer convenio entre el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, y la entonces consejera de Sanidad, Encarna Guillén.

En aquel momento se generó cierto revuelo en la Universidad de Murcia (UMU) que no quería ceder terreno en favor de la privada. Finalmente se llegó a un acuerdo por el cual la universidad pública mantenía la exclusividad para las prácticas de sus alumnos en los tres hospitales de Murcia: Virgen de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía, quedando la UCAM vinculada a los centros hospitalarios de Cartagena (Santa Lucía y Rosell) y de Lorca (Rafael Méndez), así como sus centros de salud y consultorios periféricos.

Además, se contemplaba de forma excepcional que los alumnos de la Universida Católica pudieran entrar en determinados servicios de los centros vinculados en exclusiva a la UMU.