La Región bate récord de exportaciones hortofrutícolas en 2025, ya supera los 2.100 millones de euros de ventas

La Región de Murcia ha alcanzado un nuevo récord en exportaciones de frutas y hortalizas en lo que va de 2025. Así lo confirmaron este miércoles fuentes del Gobierno regional, coincidiendo con la participación del presidente autonómico, Fernando López Miras, en la XVII edición de la Feria Fruit Attraction, que se celebra estos días en Madrid.

Según destacó el jefe del Ejecutivo murciano, las ventas exteriores del sector agroalimentario se han incrementado casi un 9 por ciento respecto al año anterior, superando los 2.100 millones de euros. “Las exportaciones de frutas y hortalizas se han incrementado en la Región de Murcia un nueve por ciento, más de 2.100 millones de euros en lo que va de año”, subrayó López Miras, en un mensaje de respaldo al sector, que calificó como “uno de los motores económicos de la comunidad”. En total, el valor de las exportaciones pasó entre enero y junio de los 1.955 millones de euros de 2024 a los 2.128 millones de euros del presente año, lo que supone un incremento absoluto de más de 173 millones de euros. Por un lado, el sector de las frutas creció en este periodo un 16,98 por ciento, mientras que en el ámbito de las hortalizas el incremento fue del 4,61 por ciento.

El jefe del Ejecutivo regional recordó, además, que el Instituto Nacional de Estadística confirmaba ayer que la Región de Murcia fue la autonomía que más creció de toda España en 2024, con un incremento del 4,5 por ciento del PIB, y explicó que este dato se debe “en gran parte a la fortaleza del sector agroalimentario. Tenemos la agricultura más fuerte del mundo, y a los agricultores que mejor hacen las cosas”.

Por destinos, Alemania sigue siendo el principal mercado de la Región, seguido de Francia y Reino Unido. Así, estos países aglutinan el 60 por ciento de las ventas totales en el extranjero, y la lechuga, el brócoli, la coliflor, los cítricos o los albaricoques son los productos más demandados por los consumidores a nivel internacional.

Durante su intervención, el presidente también reafirmó su compromiso con el sector y advirtió de que “sin agua, la delegación de la Región en la Fruit Attraction sería imposible”. Por ello, afirmó que “haremos un frente común para evitar que el Gobierno de España consume su decisión de recortar un 50 por ciento el Trasvase”, y recordó que esta infraestructura “aporta 4.000 millones de euros al PIB y 100.000 puestos de trabajo”.

La provincia con mayor representación

Un total de 123 empresas forman la delegación de la Región de Murcia en la feria, la mayor de cualquier provincia española. Entre ellas destacan las empresas asociadas a Fecoam, Proexport y Apoexpa, así como la industria auxiliar y otras no asociadas, además del Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Medioambiental de la Comunidad (Imida), que cuenta con stand propio por primera vez.

López Miras recordó que Fruit Attraction “se ha convertido ya en la feria agroalimentaria más importante del mundo, y dentro de la feria agroalimentaria más importante del mundo, la delegación más importante es la de la Región de Murcia”.

En esta edición, el Gobierno regional cuenta con un stand institucional de 64 metros cuadrados situado en el centro del espacio de la Región de Murcia. En sus instalaciones se cuenta con un jardín vertical de 32 metros cuadrados, un espacio para la celebración de presentaciones y reuniones, y otro destinado a ‘showcooking’, es decir, sesiones de cocina en vivo.

Cláusulas espejo

Además, López Miras reclamó mayor control en las fronteras a los productos procedentes de terceros países, la aplicación de las denominadas cláusulas espejo para garantizar la competencia en igualdad de condiciones, así como una reducción de las trabas burocráticas que afectan a agricultores y exportadores.

Con estas reivindicaciones, el presidente murciano buscó situar de nuevo el debate sobre el agua y la protección del sector agroalimentario en el centro de la agenda política nacional, mientras la Región celebra el buen momento de sus exportaciones hortofrutícolas.