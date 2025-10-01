Un recurso de Vox suspende 20 días la tramitación de las leyes de VTC y Simplificación

La mesa de la Asamblea Regional de Murcia ha suspendido 20 días la tramitación de los proyectos de ley de Simplificación Administrativa y sobre los Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) para poder pronunciarse sobre la solicitud de reconsideración presentada por Vox por no haber sido admitidas sus enmiendas.

El reglamento de la Cámara fija ese plazo para tomar una decisión una vez oída a la Junta de Portavoces.

Todas las enmiendas de los grupos pasaron este lunes por la mesa de la comisión para su posible admisión y este martes estaba prevista la reunión de la ponencia de la comisión de la primera para debatirlas y este miércoles la de la segunda ley, pero ahora se paraliza la agenda parlamentaria prevista.

Solo al Proyecto de Ley de Simplificación Autonómica que se está tramitando en el Parlamento, Vox presentó 25 enmiendas. «Queremos que esta sea una ley que se ejecute, no como las tres anteriores, que no han servido para nada», denunció ayer el portavoz del partido de Santiago Abascal, José Ángel Antelo.

Por otra parte, Vox presentó seis enmiendas al decreto del Gobierno regional que regula el sector de las VTC, que califica de «chapuza». El portavoz adjunto, Rubén Martínez Alpañez, criticó que el Gobierno autonómico ceda a los Ayuntamientos la competencia para regular el sector del taxi y de las VTC.