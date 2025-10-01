Promueven hasta 50 controles en instalaciones radiactivas

La Región de Murcia se ha convertido en la primera comunidad autónoma en albergar la reunión anual del Consejo de Seguridad Nuclear con los inspectores de las comunidades autónomas de España con las que el organismo mantiene acuerdos de encomienda de funciones. Durante tres días, más de una treintena de especialistas en inspección y supervisión radiológica se dan cita en la Región para analizar novedades normativas, procedimientos técnicos y planes de control de las instalaciones radiológicas en todo el país, así como el transporte de este tipo de materiales.

El consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, acompañado por el secretario general del CSN, Pablo Martín González, inauguró ayer la reunión conjunta de trabajo y destacó la relevancia de esta cita, subrayando que «la elección de la Región es un reconocimiento a la labor de coordinación y confianza que desde hace casi dos décadas mantenemos con el CSN».

Vázquez destacó que desde 2006, la Comunidad y el organismo estatal tienen en vigor una encomienda de gestión que permite reforzar la capacidad de supervisión en el territorio regional. Gracias a ello, la Región cuenta con un inspector del CSN permanentemente desplazado, encargado de verificar el funcionamiento de las 26 instalaciones radiológicas de carácter médico autorizadas en hospitales y centros sanitarios de la Comunidad. «Todas las inspecciones realizadas en el último año tuvieron un resultado satisfactorio en todos los casos, lo que refleja la solidez del sistema de control», señaló.

La encomienda de funciones entre el CSN y la Región de Murcia, afirmó Juan María Vázquez, «ha demostrado ser un ejemplo de cooperación institucional y un instrumento eficaz para acercar la supervisión a la realidad territorial y dar una respuesta rápida y coordinada a las incidencias que puedan surgir».

«La Región de Murcia está comprometida en mantener y fortalecer esta relación de confianza con el CSN, de la que depende en buena medida la tranquilidad de la ciudadanía ante los riesgos asociados al uso de las radiaciones ionizantes», afirmó el titular de Industria y Energía.

En este sentido, el consejero apuntó a que la propuesta del Gobierno regional de las actividades previstas para el año 2026, se prevé la realización de 26 inspecciones a instalaciones radiactivas de uso médico e industrial, 20 inspecciones a instalaciones de rayos X médicas, inspecciones específicas a operaciones de gammagrafía industrial, actuaciones de supervisión en transporte de material radiactivo y la revisión de 34 informes anuales remitidos por instalaciones radiactivas autorizadas, entre otras. El nuevo Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas (RINR) también ha protagonizado gran parte de las sesiones de trabajo.

La Región de Murcia es una de las nueve comunidades de España en mantener un acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear de encomienda de funciones para la supervisión y control de las instalaciones radiactivas de segunda y tercera categoría y del transporte de materiales nucleares y radiactivos. A este fin también contribuyen otras autonomías como Asturias, Islas Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Islas Baleares, Navarra y País Vasco.