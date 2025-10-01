El primer parque inundable del Mar Menor se licitará en noviembre

Más de 70.000 personas, entre población residente y estacional, se verán beneficiadas por los trabajos de mejora en la red de saneamiento de Los Alcázares, financiados con 3,75 millones de euros por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco). La comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Francisca Baraza, y el alcalde del municipio, Mario Pérez Cervera, visitaron este miércoles dos de los proyectos en ejecución.

Las obras se enmarcan en la línea 4.3 del Marco de Actuaciones Prioritarias para Recuperar el Mar Menor (MAPMM), dotada con 20 millones de euros para ocho ayuntamientos de la cuenca vertiente. El Gobierno central prevé duplicar esta partida en una segunda fase, cuyo real decreto ya ha sido sometido a información pública, lo que supondrá otra ayuda de 3,75 millones para el municipio.

Los proyectos incluyen la ampliación de las estaciones de bombeo de aguas residuales Pronorte 1 y 2, así como la rehabilitación de colectores. En el caso de la primera, el depósito pasará de 425 a 900 metros cúbicos y se cuadruplicará la capacidad de elevación de las bombas. En la segunda, se duplicará la capacidad del depósito hasta 1.250 metros cúbicos y se triplicará la potencia de bombeo.

El objetivo, según explicaron los responsables, es reforzar el sistema frente a episodios de lluvias intensas, reducir el riesgo de desbordamientos y evitar vertidos contaminantes al Mar Menor.

Francisca Baraza subrayó que esta inversión responde a la necesidad de modernizar unas infraestructuras “muy obsoletas” y recordó que “al Ayuntamiento de Los Alcázares le correspondieron 3,75 millones de euros que está invirtiendo en tres actuaciones muy ambiciosas”. Según la comisionada, la modernización de las estaciones de bombeo permitirá “evitar pérdidas y fugas de residuales que puedan pasar al acuífero o al Mar Menor” y reforzar la seguridad del sistema en episodios de lluvias torrenciales.

Francisca Baraza y alcalde de Los Alcázares, este miercoles en su visita a las obras de saneamiento. / Miteco

“La mayor obra de saneamiento de la historia del municipio”

El alcalde, Mario Pérez Cervera, calificó las obras en marcha como “una de las más importantes en materia de saneamiento que se ha ejecutado en la historia del municipio”. Explicó que se están sustituyendo tres kilómetros de colectores de fibrocemento por materiales más seguros y se están ampliando los pozos para incrementar su capacidad.

Según señaló, los trabajos persiguen tres fines principales: “evitar inundaciones, proteger el Mar Menor y modernizar toda la red para conseguir un ciclo del agua completo”. Pérez Cervera destacó que esta actuación “permitirá bombear más agua en menos tiempo evitando arrastres hacia el Mar Menor” y que, con la modernización de la red, se impedirá la entrada de agua salada en el sistema, lo que mejorará la reutilización para riego agrícola.

El alcalde recordó además que, en apenas cuatro años, el municipio alcanzará una inversión de 15 millones de euros en saneamiento, gracias a la suma de los fondos propios y los procedentes del Gobierno central.

Hacia un parque inundable de 30 millones de euros

Las inversiones en saneamiento se complementan con otros proyectos para reducir el riesgo de inundaciones, dado que Los Alcázares se encuentra en una de las zonas más vulnerables del país. Entre ellos destaca la creación del primer parque inundable en la cuenca vertiente del Mar Menor, con capacidad para almacenar hasta 400.000 metros cúbicos de agua en 30 hectáreas de superficie.

El proyecto, con un presupuesto superior a los 30 millones de euros, contempla la recuperación de la rambla de Pescadería y soluciones de drenaje urbano sostenible en la avenida Fernando Muñoz Zambudio. Francisca Baraza explicó que se trata de “una apuesta fundamental para prevenir inundaciones en una parte importante del casco urbano y, al mismo tiempo, recuperar un espacio degradado para uso público”. Según la comisionada, el parque inundable supondrá “un antes y un después” en la resiliencia del municipio, ya que combinará funciones de protección hidráulica con la creación de un nuevo espacio verde y de ocio.

Además, el municipio ya ha finalizado la adaptación de equipamientos y viviendas frente a inundaciones con ayudas del Miteco por valor de 1,3 millones de euros y ha recibido una inversión de 1,1 millones de la Confederación Hidrográfica del Segura para aumentar la capacidad hidráulica del canal agrícola D7.

Tanto Baraza como Pérez Cervera insistieron en que estas actuaciones buscan garantizar la seguridad de los vecinos y, al mismo tiempo, proteger el Mar Menor, considerado un ecosistema único y especialmente vulnerable. “Se trata de un antes y un después, no solo para mejorar la resiliencia del municipio frente a inundaciones, sino también para reducir la presión contaminante sobre la laguna”, señaló la comisionada del Ciclo del Agua. El alcalde concluyó agradeciendo el apoyo del Gobierno central y aseguró que estas inversiones, aunque menos visibles que otras infraestructuras, “mejoran la seguridad y la calidad de vida de los vecinos de Los Alcázares”.