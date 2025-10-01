Plante de interinos ante San Esteban por las oposiciones

Más de un centenar de docentes interinos se concentraron en la tarde de este martes ante el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno regional, para reclamar un cambio en el modelo de oposiciones con el que «evitar que se repitan los suspensos masivos que se vivieron el pasado verano» tras las pruebas para el acceso a los cuerpos de Secundaria y Formación Profesional.

Los profesores, convocados por la Plataforma de Docentes Interinos y distintas organizaciones sindicales, mostraron su malestar por «las continuas irregularidades» que se vivieron en la última oposición, por lo que exigen que los cambios solicitados se lleven a cabo antes de la próxima convocatoria de Primaria, que tendrá lugar en 2026.

Portavoces de la Plataforma de Docentes Interinos explican a La Opinión que entre las peticiones está el que se reduzca la ratio de los tribunales, ya que «sus miembros se vieron desbordados a la hora de corregir los exámenes porque no se les amplió el tiempo que tenían para ello pese a la avalancha de aspirantes que se presentaron, llegando incluso a hacer diez horas de correcciones diarias». Pero también exigen a la Consejería de Educación que sea transparente, que cumpla sus propias bases del concurso y que sea una comisión la que elabore el examen «y no quede en manos de una única persona», y que los criterios de las pruebas se conozcan con seis meses de antelación y no sólo unos días antes, como ocurrió en la oposición de Secundaria.

El consejero de Educación, Víctor Marín, recuerda a los docentes que la pasada semana su departamento acogió una reunión con los sindicatos a los que se ofreció la constitución de un grupo de trabajo con el que revisar o mejorar la convocatoria de oposiciones «dentro de nuestras competencias», pero lamenta que las organizaciones sindicales «hayan optado por la movilización y no por la negociación». Marín considera que «cuando hay una oferta honesta de negociación, las presiones no suman», aunque afirma que seguirán trabajando para mejorar las próximas convocatorias.