De la lista de la compra al álbum de boda: Carrefour lanza un concurso fotográfico en el hipermercado

Carrefour ha puesto en marcha una iniciativa que mezcla lo cotidiano con lo inesperado: el concurso Wedding Shoot, que invita a las parejas a inmortalizar sus fotos de boda en un lugar tan poco habitual como un hipermercado.

El certamen, abierto hasta el próximo 7 de octubre, transformará los pasillos en escenarios para retratos nupciales. La pareja ganadora obtendrá una sesión fotográfica dirigida por Assiah Alcázar, uno de los fotógrafos de moda y retrato más reconocidos en España, con trabajos publicados en VEIN Digital y proyectos internacionales. Su estilo, que combina dramatismo y sensibilidad estética, pretende aportar al concurso una mirada distinta y convertir cada imagen en una pieza artística.

La sección de congelados se convierte en un escenario nupcial en el concurso fotográfico de Carrefour / L.O.

Cómo participar

La mecánica se centra en redes sociales. Para participar es necesario seguir la cuenta oficial de Carrefour en Instagram (@CarrefourES), ser mayor de edad, dar “me gusta” a la publicación del concurso y mencionar a la pareja en comentarios. El ganador se anunciará posteriormente en el mismo perfil de Instagram.

La campaña, desarrollada por la agencia Havas Creative, cuenta además con la colaboración de influencers como Ceciarmy y Jorge Cyrus, que difundirán contenidos relacionados con la iniciativa para amplificar su alcance en redes.

Cambiar el tradicional ramo de novia por un bróculi es posible en el concurso fotográfico de Carrefour / L.O.

El hipermercado, "un espacio de experiencias"

Con acciones como Wedding Shoot, Carrefour busca subrayar el papel del híper como "un espacio no solo de compra, sino también de experiencias, en línea con las tendencias del retail que apuestan por diferenciarse mediante la innovación". Con esta acción, la compañía refuerza su apuesta por conectar con los clientes a través de propuestas diferentes. “El hipermercado forma parte de la vida cotidiana de millones de personas y queremos que siga siendo un lugar de encuentro e innovación”, ha señalado Elodie Perthuisot, directora ejecutiva de Carrefour España. “Con iniciativas como Wedding Shoot buscamos sorprender y estar cerca de nuestros clientes”.