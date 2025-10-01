La inmigración escala posiciones entre las principales preocupaciones para los murcianos

Los políticos y su entorno continúan siendo la mayor preocpación para los murcianos, según el Barómetro de Verano de 2025 que publica este lunes el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), mientras la inmigración escala posiciones por delante del desempleo y la vivienda.

En esta edición estival del Barómetro 2025, los políticos y su entorno continúan como la principal preocupación para la ciudadanía de la Región, sin embargo cae con fuerza del 23,9% del barómetro de primavera al 13,2% en el actual. La generación 'Baby Boom' y la Silenciosa (61 años y más) son quienes en mayor medida así lo consideran (14,3%), seguidos de la Generación X (45-60 años) (un 14,2%).

La inmigración, que en el barómetro anterior aparecia señalada como problema por un 6,3% de la ciudadanía, sube al 10,7%, situándose como el segundo problema de esta Región.

Problemas más importantes de la Región de Murcia / Cemop

Según recoge el Cemop, es probable que los graves hechos desencadenados en Torre Pacheco han podido verse reflejados en este ascenso. Son las personas pertenecientes a los grupos de edad mas jóvenes, quienes en mayor medida muestran su preocupación. Así, el 11,9% de la generación Z (18-28 años) y el 11,4% de los denominados Millennial (29-44 años) lo confirman con sus respuestas. En cuanto al sexo, los porcentajes de respuesta son muy similares: 10,7% las mujeres y 10,6%, los hombres.

Otros problemas reseñados en el barómetro son, por este orden, el desempleo (7,9%), el Gobierno regional (7,2%), la vivienda (6,2%), los problemas de índole económica (4,8%), la sanidad (3,4%) y el agua/sequía (3,3%).

López Miras continúa siendo el líder mejor valorado

Como ya viene ocurriendo en los datos del Cemop, el presidente regional Fernando López Miras es el mejor valorado por los murcianos. Por el contrario, el líder de Vox en la Región, José Ángel Antelo, es el pero valorado.

El grado de conocimiento de los principales líderes nacionales se mantiene prácticamente universal. Pedro Sánchez continúa siendo el político más conocido, con un 98% de notoriedad entre la ciudadanía murciana. Tras él se sitúan Santiago Abascal (95,9%), Alberto Núñez Feijóo (92,6%) y Yolanda Díaz (91,5%).

En cuanto a valoración, medida en una escala de 0 a 10 donde 0 significa que el líder le despierta "antipatía y rechazo" y el 10 que le despierta "simpatía y adhesión", Feijóo se mantiene como el líder mejor puntuado a nivel nacional con un 4,1, un ligero repunte de tres décimas respecto al barometro anterior. Le sigue Abascal, que con un 3,8 mejora cuatro décimas y rompe la tendencia descendente de los últimos barómetros, probablemente favorecido por este contexto donde la inmigración, eje discursivo principal de Vox, ha centrado buena parte del debate público. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz, por su parte, se quedan en un 2,8 y 3,4, respectivamente, sin cambios sustanciales respecto a la primavera.

Conocimiento y valoración de los líderes nacionales / Cemop

En el ámbito regional, las diferencias en notoriedad son más marcadas. Fernando López Miras es, a distancia del resto, el líder más conocido, con un 91,9%. En segundo lugar, se sitúa José Ángel Antelo, presidente de Vox en Murcia, con un 54,6% que, tras la fuerte caída registrada en primavera, consigue estabilizarse y crecer en visibilidad. María Marin, portavoz del Grupo Mixto, se mantiene en torno al 43%, mientras que Francisco Lucas, nuevo delegado del Gobierno en la Región, alcanza un 41,5% de notoriedad tras una subida de 4,5 puntos desde su primera medición en primavera.

En cuanto a valoraciones, López Miras sigue destacando con un 4,8, cerca del aprobado y claramente por encima de sus competidores. Le siguen Lucas (3,7), Marín (3,5) y Antelo (3,2), reproduciendo en términos generales el mapa de valoraciones del barómetro de primavera, a pesar de esa ligera subida en los liderazgos de la derecha regional.