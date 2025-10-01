Fomento inicia en Molina instalación de recarga a la nueva flota de autobuses eléctricos

La Consejería de Fomento e Infraestructuras de Murcia ha anunciado este miércoles que instalará los primeros puntos de recarga para autobuses eléctricos en Molina de Segura con una inversión de 639.447 euros financiada con fondos europeos.

El consejero Jorge García Montoro, acompañado del alcalde José Ángel Alfonso, ha visitado hoy la estación de autobuses donde se colocan los ocho cargadores de 100 kilovatios de potencia que permitirán la carga completa de cada vehículo en unas cinco o seis horas y contarán con sistema de videovigilancia.

El plan regional prevé 54 cargadores en Alcantarilla, Cartagena, Molina de Segura y Santomera, con una inversión de 4,8 millones.

Actualmente tres autobuses eléctricos de Movibus están en pruebas en Murcia, Molina y La Manga, como alternativa a la flota diésel.

En otro ámbito, García Montoro exigió al Ministerio de Transportes restablecer de forma inmediata los servicios ferroviarios de cercanías en Águilas, suspendidos desde hace cuatro años y que afectan a 1.800 usuarios diarios.