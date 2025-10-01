ENCUESTA | ¿A qué partido votarías si hubiese hoy elecciones en la Región de Murcia?

El PP sería el partido más votado con 18 escaños, seguido de Vox con 13, el PSOE con 12 y Podemos con 2. Así plantea el panorama político en la Región de Murcia el Barómetro de Verano de 2025 que publica este lunes el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop).

Los resultados de la encuesta reflejan que Vox se alza como segunda fuerza en la Región de Murcia, superando al PSOE, y el PP se aleja de la mayoría absoluta; mientras que la coalición de Podemos e IU se mantiene en el Grupo Mixto con el mismo número de diputados.

