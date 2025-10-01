Política
ENCUESTA | ¿A qué partido votarías si hubiese hoy elecciones en la Región de Murcia?
Los resultados del último barómetro del Cemop dan la victoria al PP y dejan a Vox como segunda fuerza, por delante del PSOE
El PP sería el partido más votado con 18 escaños, seguido de Vox con 13, el PSOE con 12 y Podemos con 2. Así plantea el panorama político en la Región de Murcia el Barómetro de Verano de 2025 que publica este lunes el Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop).
Los resultados de la encuesta reflejan que Vox se alza como segunda fuerza en la Región de Murcia, superando al PSOE, y el PP se aleja de la mayoría absoluta; mientras que la coalición de Podemos e IU se mantiene en el Grupo Mixto con el mismo número de diputados.
¿Estás de acuerdo? ¿A quién votarías tú si hoy hubiera elecciones autonómicas? Participa en la encuesta, a continuación.
