Cuatro muestras para acercar el valor del paisaje histórico de la Región

La Consejería de Fomento e Infraestructuras ha impulsado un ciclo de exposiciones destinado a difundir el valor del paisaje histórico de la Región y acercar a la ciudadanía la riqueza cultural, arquitectónica, patrimonial y ambiental de nuestro territorio. Se trata de cuatro muestras que arrancarán el próximo viernes en Cehegín y que también se exhibirán en Cartagena, Lorca y Murcia, mostrando en cada localidad los paisajes más singulares y emblemáticos de la zona. El consejero, Jorge García Montoro, y el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Murcia, Arturo García Agüera, presentaron estas exposiciones, que derivan de los estudios de paisaje histórico realizados en 2024 sobre las ciudades de Cartagena, Lorca y Murcia y la comarca del Noroeste.

Las exposiciones están orientadas a todos los públicos y se han diseñado con criterios de accesibilidad universal

Tanto los estudios como las exposiciones han supuesto una inversión regional de más de 100.000 euros. Con el material documentado se han configurado las cuatro muestras, formadas por catorce paneles fotográficos de gran formato cada una que permiten al visitante realizar un recorrido narrativo por detalles singulares de nuestro patrimonio.

La primera exposición, titulada ‘Paisaje de los sentidos’ recorrerá la Comarca del Noroeste y se estrenará el 3 de octubre en el Museo Arqueológico de Cehegín; ‘Belleza escondida’ se inaugurará el 31 de octubre en el Palacio Guevara de Lorca; ‘Paisaje del tiempo’ se presentará en Cartagena a partir de enero y ‘Miradas del paisaje’ llegará en febrero a la iglesia de San Juan de Dios de Murcia. n