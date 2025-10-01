"Tenemos absoluta convicción de que Vox será la primera fuerza en la Región"

Vox sigue sin creer en las encuestas, o eso dice, pero su portavoz adjunto en la Asamblea, Rubén Martínez Alpañez, señaló este miércoles tras conocer el resultado del Barómetro de Verano del Cemop que tiene "absoluta convicción" de que su partido, "más pronto que tarde, será la primera fuerza en la Región de Murcia".

"Ya dijimos antes del verano que Vox estaba consolidado como la segunda fuerza política en la Región. El principal problema sigue siendo la gestión de los políticos, que no logran resolver los verdaderos problemas de los ciudadanos. Por eso necesitamos un cambio de rumbo", explicó el dirigente.

El resultado de la encuesta supone un espaldarazo para la formación de Santiago Abascal, que lo coloca en segunda posición con 13 escaños, 4 más que ahora. El PP seguiría ganando las elecciones, sí, pero a mucha más distancia de la mayoría absoluta, ya que bajan de 21 a 18. Como si esto no fueran malas noticias, el vicesecretario de Organización, Comunicación y Electoral del PPRM, Joaquín Segado, aseguró este miércoles que "la pinza PSOE-Vox para intentar dañar al PP no les ha funcionado" porque el PP se vuelve a situar como "la primera fuerza política, siendo el partido más votado con diferencia y volvería a ganar sumando más que toda la izquierda junta".

Los 'populares' admiten que "el lodazal en el que PSOE y Vox convirtieron a la Región este verano se refleja en los resultados de este barómetro"

Sí admite que "el lodazal en el que PSOE y Vox convirtieron a la Región de Murcia este verano se refleja en los resultados de este barómetro", pero sin mencionar su caída en las encuestas. "Pedro Sánchez es el verdadero responsable de que crezcan en este país el radicalismo y los extremismos", agregó.

Segado puso especial énfasis en el hecho de que, "por primera vez en la democracia, el PSOE cae a la tercera posición", culpando a Pedro Sánchez de ser "el mayor lastre para los socialistas de esta tierra".

"El racismo da votos"

María Marín, diputada de Podemos, y Carmina Fernández, portavoz del PSOE. / L. O.

Desde el PSOE, que perderían un diputado, hacen una lectura diferente: "Lo que sí podemos ver es el desplome del Partido Popular fruto del pacto de la vergüenza y del pacto del odio que han hecho con Vox y de todo lo que ha sucedido este verano en la Región de Murcia".

La portavoz socialista en la Cámara autonómica, Carmina Fernández, destacó que el Partido Socialista aumenta en intención de voto respecto al último barómetro del Cemop: "Vamos a seguir centrados en construir un proyecto en el que prime el diálogo, la centralidad y la defensa de los valores democráticos", adelantó.

El PSRM destaca el "desplome del PP fruto del pacto de la vergüenza y del pacto del odio que han hecho con Vox"

Podemos, que se mantendría con 2 diputados, según el Cemop, destaca que "lo que nos dice la encuesta es algo que ya sabíamos: el racismo da votos, el odio es rentable electoralmente, y ahí está el crecimiento de Vox".

Para la portavoz morada de la Cámara murciana, María Marín, el "primer responsable" de esta situación es el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, que "ha comprado todos los marcos y todas las propuestas de Vox desde las últimas elecciones y así les va, siguen perdiendo apoyos y Vox creciendo porque, entre el original y la copia, la gente suele quedarse con el original".

Además, afirma que si el grupo parlamentario de Podemos-IU-AV sube un punto y medio desde primavera es "porque la ciudadanía sabe que somos nosotras las que le plantamos cara a la extrema derecha".