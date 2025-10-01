Caen los abortos en la Región y el 99% se siguen haciendo en clínicas privadas

Las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) sufrieron un ligero descenso en 2024 en la Región de Murcia hasta las 3.673, nueve menos que las contabilizadas un año antes, en contra de la tendencia que se ha visto en la mayoría de las comunidades autónomas. Sin embargo, el 99% de ellas se han realizado en clínicas privadas y únicamente 34 casos se llevaron a cabo en hospitales públicos.

Así queda recogido en los datos presentados este miércoles por el Ministerio de Sanidad y que reflejan que a nivel nacional, en España, se registraron el pasado año 106.172 abortos, lo que representa alrededor de 3.000 más que las contabilizadas en 2023, lo que implica un aumento del 3%.

De los 3.673 casos contabilizados en la Región de Murcia, 472 se dieron en menores de 19 años, aunque la mayor parte de ellos (895) se concentran en la franja de edad que va de los 20 a los 24 años. También se han dado 26 casos en adolescentes menores de 15 años, según refleja el informe facilitado por el Ministerio de Sanidad.

En cuando al tipo de centro en el que se llevó a cabo la interrupción del embarazo, en la Región de Murcia siguen siendo las clínicas privadas las que concentran estas intervenciones, ya que de las 3.673 realizadas en la Comunidad en 2024, sólo 34 tuvieron lugar en hospitales públicos. Esto implica que el 99% de los casos tuvieron lugar en centros privados frente a los 0,9% de los públicos, en contra del derecho que tienen las mujeres al acceso al aborto en hospitales del Servicio Murciano de Salud (SMS).

A nivel nacional, el 82% de los abortos se siguen realizando en centros privados, frente al 18% restante que se hace en centros públicos, indica la ministra Mónica García. Este 82% de abortos en centros privados suponen 83.609 intervenciones, 563 menos que en 2023, "un descenso leve, pero no suficiente", indica la responsable de Sanidad, quien dice que su departamento trabaja "para que la ley se cumpla y las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública sin obstáculos y sin desigualdades territoriales".

Pese a la obligación de garantizar por ley a las mujeres el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos, hoy en día muchas comunidades siguen sin cumplir la normativa y "vamos a ser contundentes, ya que queremos que se cumpla Ley y que todas mujeres puedan acceder a su derecho en la red pública", sostiene la ministra.

En el 68% de los casos no se usaron anticonceptivos

Uno de los hechos sobre los que el Ministerio llama la atención es la no utilización de métodos anticonceptivos. Los datos sobre interrupciones del embarazo el pasado año muestran que en el 49% de los casos no se usó ningún método anticonceptivo, "lo que nos lleva a ver que tenemos que mejorar la educación sexual y el acceso a los anticonceptivos", según Mónica García, quien informa que se encuentran trabajando para ofrecer preservativos gratuitos en las farmacias a jóvenes de entre 16 a 23 años. Sin embargo, la cifra nacional queda muy por debajo de la registrada en la Región de Murcia, donde el 68% de las mujeres que abortaron el pasado año no usaron métodos anticonceptivos -en 2.527 de los casos-.

A nivel nacional, en tres de cada cuatro casos esta interrupción del embarazo se produce antes de las 8 semanas de gestación, lo que muestra el acceso temprano a la red sanitaria, y dos de cada tres mujeres que recurrieron a esta opción el pasado año 2024 lo hicieron por primera vez. El método quirúrgico suele ser el más utilizado, en el 68% de los casos y principalmente en centros privados, mientras que el método farmacológico se usó el pasado año en el 31% de las interrupciones del embarazo, sobre todo en centros públicos.

Preguntada por el registro de objetores que deben tener todas las comunidades autónomas, para así garantizar a las mujeres el acceso a este derecho en la red sanitaria pública, el Ministerio de Sanida dice estar terminando un informe específico sobre el acceso al aborto en la red pública y en él aparecerán todas las cifras que ya se le han requerido a las comunidades autónomas en el último Consejo Interterritorial.

"Madrid hace referencia a un síndrome que no existe"

Sobre la polémica suscitada en el Ayuntamiento de Madrid, donde PP ha apoyado una moción de Vox para que se informe a las mujeres de los efectos que puede tener el aborto sobre su salud y en la que los impulsores destacan casos de depresión y alcoholismo, Mónica García ha sido tajante "el Ayuntamiento de Madrid hace referencia a un síndrome que no existe (alcoholismo y depresión), no existe ese diagnóstico clínico, no es verdad y no hay evidencia científica que certifique las afirmaciones que realizan PP y Vox".

La ministra recuerda que el aborto es un derecho de las mujeres que "vamos a seguir defendiendo" y anuncia que el Ministerio de Sanidad va a estudiar jurídicamente la legalidad de esta acción y "vamos a poner todas las herramientas que sean necesarias", ya que "ls medidas que no tienen respaldo científico no pueden ser trasladadas a las usuarias y es inadmisible que partidos negacionistas intenten influenciar en este ámbito y que las mujeres no tengan derecho a decidir infundiendo miedos y bulos. No se pueden difundir bulos porque van en contra de la práctica médica".