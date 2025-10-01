La Academia General del Aire alerta sobre el uso de punteros láser contra aeronaves militares

La Academia General del Aire ha informado de varios incidentes de deslumbramiento con punteros láser dirigidos a aeronaves militares durante las maniobras de aproximación y aterrizaje en vuelos nocturnos.

Estos actos, realizados desde zonas cercanas a núcleos de población, "representan un grave riesgo para la seguridad de las tripulaciones, la población y la navegación aérea", ha alertado mediante un comunicado el Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar. Además, han recordado que el uso de punteros láser contra aeronaves en vuelo está considerado "como infracción muy grave en la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana".

Ante esta situación, la Academia ha solicitado la colaboración ciudadana para generar conciencia sobre el peligro que supone esta práctica y facilitar la labor de las fuerzas de seguridad en la identificación de los responsables.

Los ayuntamientos ribereños del Mar Menor han hecho un llamamiento a la población para que no dirijan punteros láser hacia las aeronaves militares cuando realizan maniobras de aterrizaje, recordando que se trata de una conducta peligrosa y sancionable.