La UMU logra su mejor resultado en el ránking mundial de Stanford

Más de 70 investigadores de la Universidad de Murcia (UMU) han sido incluidas en la prestigiosa clasificación de la Universidad de Stanford de 2025 por la relevancia de sus trabajos a nivel internacional, lo que supone el mejor resultado de la institución docente murciana en este listado.

En total son 73 los investigadores e investigadoras que están reconocidos en esta clasificación que elabora anualmente la universidad estadounidense, que analiza para ello a más de 200.000 científicas y científicos, identificando a quienes han tenido un impacto relevante en sus campos de estudio.

El ránking tiene en cuenta no sólo la cantidad de publicaciones, sino también su calidad intrínseca e influencia en la comunidad académica.

Se divide en dos modalidades: la primera analiza el impacto de la producción científica durante el último año, con 56 personas de la UMU reconocidas en 2024, y la segunda evalúa el conjunto de la carrera investigadora, en la que 45 integrantes de la universidad figuran entre las más destacadas en sus disciplinas.

Contando ambos listados y eliminando duplicidades, la presencia total de la Universidad de Murcia asciende a 73 personas, frente a las 65 del año anterior.

Entre las nuevas incorporaciones de la Universidad de Murcia destaca personal investigador que desarrolla su labor en ámbitos muy diversos, que abarcan desde la andrología animal y la filosofía de la neurobiología vegetal, hasta la inmunología y la terapia celular, los biomateriales nanoestructurados bioinspirados, la fotocatálisis, la medicina bucal y la patología oral, la cardiología, el trasplante hepático y la cirugía hepatobiliar, epidemiología y prevención, así como la enfermería.