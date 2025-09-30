Este es el estado de las reservas de los pantanos del Segura

Los pantanos de la cuenca del Segura cuentan con unas reservas de 188 hectómetros cúbicos, 18 menos que la semana anterior, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos este martes por Europa Press.

Los embalses del Segura disponen de 2 hectómetros cúbicos menos que en la misma fecha del año anterior y de 136 menos que la media que suelen almacenar en esta época (324 hectómetros cúbicos).

Así, los pantanos de la cuenca del Segura se encuentran al 16,5% de su capacidad total.

En el conjunto de España, la reserva hidrológica almacena 30.827 hectómetros cúbicos (hm3) este 30 de septiembre, día en el que finaliza el año hidrológico. Los embalses españoles se encuentran al 55% de su capacidad, 7,1 puntos por encima con repecto a las mismas fechas del año pasado. El Segura sigue una semana más a la cola y está al 16,5% de su capacidad.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Tortosa (Tarragona), donde se han recogido 72,8 litros por metro cuadrado (l/m2). De acuerdo con las últimas informaciones de Transición Ecológica, la vertiente atlántica está al 56,4% y la mediterránea, al 50,5%.

En lo que se refiere a las cuencas, están por encima del 50% el Cantábrico Oriental (69,9%), el Occidental (62,9%), Miño-Sil (67,1%), las Cuencas internas del País Vasco (76,2%), el Duero (58,4%), el Tajo (62,9%), el Guadiana (58,3%), Tinto, Odiel y Piedras (67,7%), el Ebro (54,9%) y las Cuencas internas de Cataluña (74,7%).

Por el contrario, por debajo del 50% se encuentran Galicia Costa (44,7%), Guadalete-Barbate (42,6%), Guadalquivir (42,4%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (45,7%), el Júcar (48,7%) y el Segura, que continúa a la cola con 188 l/m2, lo que equivale al 16,5%.